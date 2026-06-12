Μείωση 23,6% κατέγραψε η κερδοφορία του τραπεζικού τομέα στην Κύπρο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Τα στοιχεία, με ημερομηνία αναφοράς την 31η Μαρτίου 2026, αφορούν την κερδοφορία, τον ισολογισμό και την κεφαλαιακή επάρκεια του κυπριακού τραπεζικού τομέα.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η κερδοφορία του τραπεζικού τομέα μειώθηκε κατά 62 εκατ. ευρώ, στα 202 εκατ. ευρώ, από 264 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2025.

Η μείωση αποδίδεται κυρίως στη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους και σε ζημιά από συναλλαγματικές διαφορές.

Αύξηση στα περιουσιακά στοιχεία

Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του τραπεζικού τομέα αυξήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατά 274 εκατ. ευρώ ή 0,4%.

Συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 70,235 δισ. ευρώ, από 69,961 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην άνοδο των δανείων και προκαταβολών, καθώς και των χρεωστικών τίτλων.

Μείωση στον δείκτη CET1

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 του τραπεζικού τομέα μειώθηκε κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες στο τέλος Μαρτίου 2026.

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 25,1%, από 25,8% στο τέλος Δεκεμβρίου 2025.

Η μείωση αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του συνολικού ποσού ανοίγματος σε κίνδυνο, η οποία αντιστάθμισε την αύξηση του Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1.

Τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν μείωση της κερδοφορίας, μικρή αύξηση του ισολογισμού και υποχώρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, ο οποίος πάντως παραμένει σε υψηλά επίπεδα.