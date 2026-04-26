ΘΕΑΤΡΟ

ΧΟΡΟΣ

Λευκωσία, Πάρκο Αθαλάσσας. 10π.μ. (10:00-10:30 συγκέντρωση & εισαγωγή, 10:30-11:15 παράσταση, ακολουθούν σνακς, ελεύθερο παιχνίδι και συζήτηση). Το πρόγραμμα «Green Steps 2026», μια πρωτοβουλία της Στέγης Χορού Λευκωσίας, προσκαλεί παιδιά ηλικίας 5-11 ετών και τις οικογένειές τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία που συνδέει τον χορό με την οικολογική ευαισθησία και τη φύση.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο «Γεώργιος Λυκούργος» και επιλεγμένοι χώροι πόλης, 23–26 Απριλίου 2026. 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Λάρνακας με τίτλο «Φως από τη Σκιά» (Light from the Shadow).

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Gardens of the Future (99244852). «MATCH» της Χριστίνας Ζαμπουλάκη και Κατερίνας Μιράγιες. Μέχρι 28/5. Ξενάγηση: Κυριακή 26 Απριλίου 11π.μ.

Γκλόρια (22762605). «Η Γοητεία του Ορατού» της Σίλιας Φιλίππου. Μέχρι 15/5.

Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). «The Objects are Watching» της Κλερ Μπερνέτ. Μέχρι 27/5

Αποκάλυψη (22300150). «Νοσταλγία – Nostalgia» της Σίλια Ποτούδη ΜακΦέρσον. Μέχρι 9/5

Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», Αμφιθέατρο «Φίλιππος Τσιμπόγλου». Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826–2026). Μέχρι 21/5

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Γκαλερί Marginalia (99657080). «Merging Horizons» της Κάρολ Συρίμη. Μέχρι 30/4.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη (25 367700). Oμαδική έκθεση «Rehearsals in Placemaking». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

3 Angels Modern Art Gallery (99664290). «Άνθρωπον ζητώ» του Χριστόφορου Τοφαλλή. Μέχρι 2/5

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

Πάφος

Blue Iris (99310893). «Controlled Detonation» της Νεφέλης Πτωχοπούλου. Μέχρι 2/5

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Michael (σκηνοθεσία Antoine Fuqua με τους Jaafar Jackson, Juliano Valdi, Colman Domingo), Normal (σκηνοθεσία Ben Wheatley, με τους Bob Odenkirk, Ryan Allen, Billy MacLellan), Fuori (σκηνοθεσία Mario Martone με τους Valeria Golino,Matilda De Angelis, Elodie), Elli and her Monster Team (ταινία animation σε σκηνοθεσία Piet De Rycker, Jens & Jesper Moller), Diplodocus (ταινία animation σε σκηνοθεσία Wojtek Wawszczyk) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

