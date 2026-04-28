Ανεμοστρόβιλος έγινε ορατός από διάφορες περιοχές της Λευκωσίας.

Εκ πρώτης όψεως, το φαινόμενο φαίνεται να σημειώθηκε ανατολικά της πρωτεύουσας.

Δείτε βίντεο που αναρτήθηκαν στη σελίδα «ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ» στο Facebook:

Πιο κάτω βίντεο που ανέβηκε από το Kitasweather, το οποίο σημειώνει πως πρόκειται για χοάνη από την έντονη καταιγίδα που βρίσκεται σε εξέλιξη με επίκεντρο ανατολικά της Λευκωσίας στα κατεχόμενα.

«Δεν είναι ξεκάθαρο αν κάποια στιγμή άγγιξε το έδαφος, καθώς σε τέτοια περίπτωση μιλάμε για ανεμοστρόβιλο», γράφει ο ιδιώτης μετεωρολόγος, Έρικ Κίτας.