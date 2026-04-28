Τις φωλιές ανθρωποπουλιών με νεοσσούς αλλά και τα θηράματά τους, ανήρτησε η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, ενημερώνοντας το κοινό για τη συμβολή του εν λόγο είδους στο περιβάλλον και τις καλλιέργειες και παράλληλα για τον κίνδυνο που ελλοχεύει η χρήση τρωκτικοκτόνων.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας υλοποιεί εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια ένα συστηματικό πρόγραμμα παρακολούθησης και προστασίας του ανθρωποπουλιού (Tyto alba), ενός ιδιαίτερα ωφέλιμου αρπακτικού είδους για τα αγροτικά οικοσυστήματα. Στο πλαίσιο των δράσεων της, η Υπηρεσία έχει εγκαταστήσει πέραν των 800 τεχνητών φωλιών σε ολόκληρη την Κύπρο, ενισχύοντας σημαντικά τον πληθυσμό και την εξάπλωση του είδους.

Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται και υποστηρίζεται από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για το ανθρωποπούλι, το οποίο στοχεύει στη διατήρηση και ενίσχυση των πληθυσμών του είδους, καθώς και στην προώθηση της οικολογικής του αξίας.

Η σημασία του ανθρωποπουλιού είναι καθοριστική για τον φυσικό (βιολογικό) έλεγχο των τρωκτικών. Το είδος τρέφεται κυρίως με ποντίκια και αρουραίους, συμβάλλοντας σημαντικά στον έλεγχο των πληθυσμών τους σε γεωργικές περιοχές. Ένα ζευγάρι ανθρωποπουλιών μπορεί να θηρεύσει μερικές χιλιάδες τρωκτικά ετησίως, μειώνοντας έτσι τις ζημιές στις καλλιέργειες και περιορίζοντας την ανάγκη χρήσης χημικών τρωκτικοκτόνων. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται τόσο το περιβάλλον όσο και η δημόσια υγεία.

Η χρήση ποντικοφαρμάκων (τρωκτικοκτόνων) μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς οι τοξικές ουσίες τους συσσωρεύονται στην τροφική αλυσίδα και επηρεάζουν είδη μη-στόχους, όπως αρπακτικά πουλιά και άλλα άγρια ζώα. Σε σχετική έρευνα που έχει γίνει από την Υπηρεσία μας σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους αναλύθηκαν δεκάδες δείγματα από νεκρά αρπαχτικά όπου βρέθηκαν υπολείμματα τρωκτικοκτόνων στο 80% αυτών.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατου ελέγχου φωλιών, καταγράφηκε η ύπαρξη νεκρών τρωκτικών εντός της φωλιάς, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχή και ενεργή συμβολή του είδους στον έλεγχο των πληθυσμών των τρωκτικών. Παράλληλα, παρατηρήθηκαν νεοσσοί ανθρωποπουλιών, στοιχείο που καταδεικνύει την επιτυχή αναπαραγωγή του είδους στις τεχνητές φωλιές που έχουν τοποθετηθεί.

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας συνεχίζει με συνέπεια τις δράσεις παρακολούθησης, διαχείρισης και ενημέρωσης του κοινού, αναγνωρίζοντας το ανθρωποπούλι ως έναν πολύτιμο σύμμαχο της γεωργίας και της βιοποικιλότητας της Κύπρου.