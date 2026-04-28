ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον, 8μ.μ. Μια βαθιά γεωγραφική και ιστορική κατάδυση στην πρόσφατη ιστορία της Κύπρου προσφέρει το βραβευμένο ντοκιμαντέρ της διακεκριμένης Γαλλίδας σκηνοθέτριας Σιλβί Ντελέλ. Η συγκλονιστική ταινία «Βαρώσια, η Πόλη Όμηρος» (2024) τιμήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο με το βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο Ciné Paris Film Festival. Είσοδος ελεύθερη, pantheon-theatre.com

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Δημοσιογραφική Εστία, 7μ.μ. 99546311. Το νέο βιβλίο του Γιώργου Φράγκου με τίτλο «Η Άγνωστη που μας μοιάζει» παρουσιάζεται σε εκδήλωση αφιερωμένη στη σύγχρονη τουρκοκυπριακή λογοτεχνία, επιχειρώντας να αναδείξει τις γέφυρες ανάμεσα στις δύο κοινότητες της Κύπρου. Χαιρετισμούς απευθύνουν ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου και η πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP) Σιλά Ουσάρ Ιντζιρλί. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιώργος Μολέσκης και ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, ενώ αποσπάσματα θα απαγγείλει η Χριστίνα Χριστόφια.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. 8.30μ.μ. Την παράσταση με τίτλο «Κύκλος Ψυχοθεραπείας», βασισμένη στο έργο του Ματίας Ντελ, ανεβάζει η Θεατρική Ομάδα Garage, σε σκηνοθεσία Μάριου Ζησίμου. Τρία ζευγάρια με διαφορετικές προσωπικότητες καλούνται από την ψυχολόγο τους να συμμετάσχουν σε μια κοινή διαδικασία κατανόησης και επίλυσης των προβλημάτων τους. Παίζουν Γιάννος Ερωτοκρίτου, Μαρία Βάσου, Αντρέας Ζαρής, Έλσα Μαρούδα, Γιάννης Χριστόπουλος και Άντρη Μηνά. Διάρκεια: 90′ λεπτά. Κρατήσεις: 99156101 ticketbox.com.cy

Λευκωσία, Πλουτάρχου 11 (Παλιά Λευκωσία). Η Open Arts παρουσιάζει το έργο της Κάριλ Τσέρτσιλ «Glass. Kill. Bluebeard. Imp.», σε σκηνοθεσία Αθηνάς Κάσιου, μετατρέποντας ένα κτήριο στην Παλιά Λευκωσία σε έναν πολυεπίπεδο θεατρικό χώρο αφήγησης και εμπειρίας. Στο έργο της, η Τσέρτσιλ επανέρχεται σταθερά σε ζητήματα εξουσίας, φύλου, βίας και κοινωνικών δομών, μέσα από πειραματικές μορφές και αφηγηματικές ρήξεις. Οι τέσσερις ιστορίες, «Glass», «Kill», «Bluebeard’s Friends» και «Imp», λειτουργούν ως αυτόνομα επεισόδια, αλλά και ως συγκοινωνούντα δοχεία. Παραστάσεις: 3 Μαΐου 6.30μ.μ., 28, 29 Απριλίου & 4, 5, 6 Μαΐου, 8μ.μ. Εισιτήρια: more.com, 9653522

Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους». Με την παράσταση «Τόπος Μνήμης», ο ΘΟΚ τιμά την 71η επέτειο από την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ (1955-1959) αναπτύσσοντας έναν διάλογο με δύο έργα της σύγχρονης κυπριακής λογοτεχνίας. Πρόκειται για μια παραγωγή θεατρικού αναλογίου βασισμένη στα εμβληματικά κείμενα «Κλειστές πόρτες» του Κώστα Μόντη και «Κυπριακή συμφωνία» του Θοδόση Πιερίδη σε σκηνοθεσία Μαρίας Μανναρίδου Καρσερά. Επόμενη: Τετάρτη 29 Απριλίου στις 8μ.μ. (Κυριακή διπλή παράσταση στις 6μ.μ. & 8μ.μ.). Είσοδος ελεύθερη, απαραίτητη η προκράτηση θέσεων από την ιστοσελίδα του Οργανισμού

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 9μ.μ., Μια ιστορία κάθαρσης, αυτογνωσίας και συγχώρεσης είναι η «Φάλαινα» του Σάμιουελ Ντι Χάντερ, στην επιτυχημένη ελλαδική παραγωγή του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, η οποία περιοδεύει τον Απρίλιο στην Κύπρο. Με τον ίδιο τον Δαδακαρίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο του παχύσαρκου Τσάρλι. Εισιτήρια: Ticketmaster Διάρκεια: 95’.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Gardens of the Future (99244852). «MATCH» της Χριστίνας Ζαμπουλάκη και Κατερίνας Μιράγιες. Μέχρι 28/5.

Γκλόρια (22762605). «Η Γοητεία του Ορατού» της Σίλιας Φιλίππου. Μέχρι 15/5.

Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). «The Objects are Watching» της Κλερ Μπερνέτ. Μέχρι 27/5

Αποκάλυψη (22300150). «Νοσταλγία – Nostalgia» της Σίλια Ποτούδη ΜακΦέρσον. Μέχρι 9/5

Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», Αμφιθέατρο «Φίλιππος Τσιμπόγλου». Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826–2026). Μέχρι 21/5

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Γκαλερί Marginalia (99657080). «Merging Horizons» της Κάρολ Συρίμη. Μέχρι 30/4.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη (25 367700). Oμαδική έκθεση «Rehearsals in Placemaking». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

3 Angels Modern Art Gallery (99664290). «Άνθρωπον ζητώ» του Χριστόφορου Τοφαλλή. Μέχρι 2/5

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

Πάφος

Blue Iris (99310893). «Controlled Detonation» της Νεφέλης Πτωχοπούλου. Μέχρι 2/5

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Michael (σκηνοθεσία Antoine Fuqua με τους Jaafar Jackson, Juliano Valdi, Colman Domingo), Normal (σκηνοθεσία Ben Wheatley, με τους Bob Odenkirk, Ryan Allen, Billy MacLellan), Fuori (σκηνοθεσία Mario Martone με τους Valeria Golino,Matilda De Angelis, Elodie), Elli and her Monster Team (ταινία animation σε σκηνοθεσία Piet De Rycker, Jens & Jesper Moller), Diplodocus (ταινία animation σε σκηνοθεσία Wojtek Wawszczyk) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

