Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, συνελήφθησαν δεκατρία πρόσωπα για αδικήματα που αφορούσαν μεταξύ άλλων, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, παράνομη κατοχή και μεταφορά μη πυροβόλου όπλου, κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και άλλων.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 496 οχήματα και ελέγχθηκαν 593 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 39 έλεγχοι υποστατικών, κατά τους οποίους προέκυψε 1 καταγγελία αναφορικά με τους όρους άδειας λειτουργίας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 336 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 138 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 53 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους μία οδηγός εντοπίστηκε θετική με τελική ένδειξη αλκοτέστ 95μg αντί 22μg, ενώ 1 πρόσωπο εντοπίστηκε θετικό σε προκαταρτικό έλεγχο ναρκοτέστ. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν τέσσερα οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.