Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 37χρονη, μετά από τον τραυματισμό της σε οδική σύγκρουση που συνέβη χθες στην Πάφο.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, γύρω στη 1:20 μ.μ, ενώ 77χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του στην οδό Σωτηράκη Μαρκίδη στην Πάφο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, χτύπησε την 37χρονη, η οποία ήταν πεζή.

Η 37χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα κρανίου και ώμου και κρατήθηκε για νοσηλεία στην εντατική μονάδα.

Η κατάσταση της υγείας της, κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς, ως σοβαρή.

Η Τροχαία Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.