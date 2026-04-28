Ο κόσμος αλλάζει, η κοινωνία προχωρά και η τεχνολογία αναπτύσσεται μέρα με την ημέρα. Οι εταιρείες, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτών των αλλαγών, προσπαθούν είτε να ανοίξουν τον δρόμο, είτε να ακολουθήσουν τους ηγέτες στο ΑΙ, με τον ανθρώπινο παράγοντα να αποδυναμώνεται και να αντικαθίσταται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, μέσω της οποίας μπορούν να εφαρμοστούν νέα επιχειρηματικά πλάνα αλλά και να ληφθούν αποφάσεις για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αποφέρει τεράστια άμεσα και έμμεσα οικονομικά οφέλη στις εταιρείες, ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η μερίδα του λέοντος καταλήγει μόλις στο 20% των εταιρειών, αποδεικνύοντας το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των επιχειρήσεων όσον αφορά τον τρόπο που αξιοποιούνται, εφαρμόζονται και αποδίδουν οι νέες τεχνολογίες κατά την ψηφιακή τους μετεξέλιξη.

Σημαντικό στοιχείο επίσης είναι το γεγονός πως, για κάποιες από τις επιχειρήσεις που ηγούνται στον τομέα, οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσω αυτής της τεχνολογίας και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, με τους εργαζόμενους μάλιστα να έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη σε αποφάσεις που λαμβάνονται με αυτό τον τρόπο.

Ειδικότερα, η νέα παγκόσμια μελέτη της PwC, AI Performance, καταδεικνύει πως μόνο μια περιορισμένη ομάδα επιχειρήσεων απορροφά τα οικονομικά οφέλη που προέρχονται από τη Τεχνητή Νοημοσύνη, με τις περισσότερες εταιρείες να μην μπορούν να την εφαρμόσουν ή να την χρησιμοποιήσουν προς όφελος τους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν μέσα από 1.217 συνεντεύξεις ανώτερων στελεχών μεγάλων διεθνών εταιρειών και αφορούσε τα έσοδα και τα οφέλη της αποδοτικότητας που προκύπτουν σήμερα από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον τρόπο αξιοποίησης τους.

Στο 20% των εταιρειών τα οφέλη

Βάσει των ευρημάτων, το 74% της συνολικής οικονομικής αξίας από την Τεχνητή Νοημοσύνη απορροφώνται μόνο από το 20% των εταιρειών, με τις πρωτοπόρες εταιρείες να αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνης δύο έως και τρεις φορές περισσότερο για τον εντοπισμό νέων ευκαιριών και τον επανασχεδιασμό του επιχειρηματικού τους μοντέλου.

Σημαντικό σημείο που πρέπει να αναφερθεί είναι πως οι εταιρείες που καταγράφουν τις κορυφαίες επιδόσεις δεν εφαρμόζουν απλά τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά τα χρησιμοποιούν για τον επιχειρηματικό τους μετασχηματισμό και για τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά την αξιοποίηση ευκαιριών που θα φέρουν περισσότερα έσοδα στα ταμεία τους.

Στην Τεχνητή Νοημοσύνη οι αποφάσεις

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι πρωτοπόροι στον τομέα λαμβάνουν περισσότερες αποφάσεις μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, με σχεδόν τριπλάσιο ρυθμό (2,8x) σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους.

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να ειπωθεί πως οι εταιρείες που ηγούνται αυτού του πλαισίου είναι πιο πιθανό να διαθέτουν δομές, όπως πλαίσιο Responsible AI (1,7x) και διατμηματικό συμβούλιο διακυβέρνησης Τεχνητής Νοημοσύνης (1,5x).

Σύμφωνα με τα ανώτερα στελέχη αυτών των εταιρειών, οι εργαζόμενοι εμφανίζονται δύο φορές πιο πρόθυμοι να βασίζονται στα αποτελέσματα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την εμπιστοσύνη τους.

Επίσης, ένα άλλο στοιχείο είναι το γεγονός πως οι πρωτοπόρες εταιρείες ενσωματώνουν με διαφορετικό τρόπο την Τεχνητή Νοημοσύνη στις επιχειρηματικές τους λειτουργίες, αφού οι εταιρείες που έχουν τα περισσότερα οικονομικά οφέλη από αυτή την τεχνολογία είναι δύο φορές πιο πιθανό να τις αξιοποιούν σε προηγμένο επίπεδο.