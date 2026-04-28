Με ποσοστό 85% και τη στήριξη όλων των πολιτικών ομάδων εγκρίθηκε από την Επιτροπή Προϋπολογισμών ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2027, με εισηγητή τον ευρωβουλευτή του ΔΗΣΥ/ΕΛΚ Μιχάλη Χατζηπαντέλα.

Η έγκριση δόθηκε τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και αφορά τον ετήσιο προϋπολογισμό λειτουργίας του ίδιου του Κοινοβουλίου. Το συνολικό ύψος των εκτιμήσεων ανέρχεται σε 2,6 δισ. ευρώ.

Ο Χατζηπαντέλα είχε την ευθύνη για την ανάλυση των δαπανών, τη διαμόρφωση των πολιτικών προτεραιοτήτων και τη σύνταξη της έκθεσης που καθορίζει την κατανομή των πόρων για το 2027.

Στο επίκεντρο του προϋπολογισμού βρίσκονται η ενίσχυση των βασικών λειτουργιών του Κοινοβουλίου, η κυβερνοασφάλεια, καθώς και η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ανθεκτικότητας του θεσμού.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας πραγματοποιήθηκαν εντατικές διαβουλεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές των πολιτικών ομάδων, με στόχο τη διαμόρφωση συναινέσεων για την αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων.

Παράλληλα, ο Χατζηπαντέλα έχει οριστεί εισηγητής και για τον προϋπολογισμό των «Άλλων Τμημάτων» για το 2027, δηλαδή του διοικητικού προϋπολογισμού των λοιπών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο ευρωβουλευτής δήλωσε ότι «ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2027 αποτελεί μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή: επενδύουμε σε ένα ισχυρό, σύγχρονο και ανθεκτικό Κοινοβούλιο, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και στις προκλήσεις της εποχής».

Μετά την έγκριση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, οι εκτιμήσεις θα τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Πέμπτη 30 Απριλίου και θα αποτελέσουν τη βάση για τη διαμόρφωση του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2027.