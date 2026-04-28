Η κυπριακή startup MyStudentFlat ξεκινά στρατηγική συνεργασία με τη διεθνή πλατφόρμα Uniplaces, ενισχύοντας την παρουσία της στην αγορά φοιτητικής στέγασης σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η MyStudentFlat, η πρώτη εξειδικευμένη ψηφιακή πλατφόρμα αναζήτησης και άμεσης κράτησης φοιτητικών κατοικιών σε Ελλάδα και Κύπρο, συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία με νέες συνεργασίες και διακρίσεις.

Η Uniplaces, με έδρα την Πορτογαλία και παρουσία από το 2012, διαθέτει μέσω της πλατφόρμας της περισσότερα από 40.000 φοιτητικά διαμερίσματα σε Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Τσεχία και Αγγλία.

Μέσω της συνεργασίας, τα ακίνητα της MyStudentFlat θα είναι διαθέσιμα στους χρήστες της Uniplaces, δίνοντας στη διεθνή εταιρεία παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο. Παράλληλα, η MyStudentFlat αποκτά πρόσβαση στο χαρτοφυλάκιο της Uniplaces, προσφέροντας σε Ελλαδίτες και Κύπριους φοιτητές περισσότερες επιλογές στέγασης στο εξωτερικό.

Η συμφωνία αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό βήμα και ψήφο εμπιστοσύνης προς τη MyStudentFlat, η οποία στοχεύει να αναβαθμίσει τον τρόπο με τον οποίο οι φοιτητές αναζητούν και εξασφαλίζουν κατοικία κοντά στα πανεπιστήμια της επιλογής τους.

Πανελλήνια πρωτιά στο NBG Seeds

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τη νικηφόρα συμμετοχή της στο 6th StartUp Bootcamp του NBG Seeds της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Η MyStudentFlat κατέλαβε την πρώτη θέση ανάμεσα σε 144 εταιρείες που συμμετείχαν, αναδεικνύοντας τη δυναμική της κυπριακής νεοφυούς επιχειρηματικότητας στον ελληνικό χώρο.

Συμμετοχή στο KPMG StartUp Innovation Lab

Η MyStudentFlat συμμετέχει και στον φετινό κύκλο του KPMG StartUp Innovation Lab, του επιταχυντή νεοφυών επιχειρήσεων της KPMG Κύπρου.

Η εταιρεία είναι μία από τις πέντε startups που επιλέχθηκαν για τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος, μέσα από μεγάλο αριθμό αιτήσεων.

Μέσω της συμμετοχής της, θα λάβει συμβουλευτική και καθοδήγηση από στελέχη και εισηγητές της KPMG Κύπρου σε βασικούς τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον Ιούνιο, θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει το επιχειρηματικό της μοντέλο σε επενδυτές από το δίκτυο της KPMG, με στόχο την άντληση κεφαλαίων για την περαιτέρω ανάπτυξή της.