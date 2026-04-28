Σοβαρό περιστατικό που λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε τραγωδία σημειώθηκε στη Ρόδο το βράδυ της 21ης Απριλίου, με πρωταγωνιστές μια μητέρα, το ανήλικο παιδί της και τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την τοπική εφημερίδα «Δημοκρατική», η μητέρα μετέβη στην οικία της μητέρας του 45χρονου για να παραλάβει το παιδί τους και, κατόπιν αιτήματός του, τον μετέφερε με το όχημά της. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς την πόλη της Ρόδου, ο άνδρας φέρεται να άρπαξε αιφνιδιαστικά το τιμόνι, επιχειρώντας να στρίψει προς έναν γκρεμό.

Η οδηγός, αντιδρώντας ενστικτωδώς, γύρισε με δύναμη το τιμόνι προς την αντίθετη κατεύθυνση, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τη βίαιη εκτροπή. Το αποτέλεσμα ήταν το όχημά της να συγκρουστεί με άλλο διερχόμενο αυτοκίνητο, που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας υλικές ζημιές στον καθρέφτη του.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή πληροφοριών, ο 45χρονος συνέχισε τις επικίνδυνες ενέργειες, προσπαθώντας να ελέγξει το όχημα και να πατήσει τα πετάλια, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει, καθώς ο κινητήρας έσβησε. Στη συνέχεια αποβιβάστηκε και λίγη ώρα αργότερα, οδηγώντας το δικό του αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 60 μέτρων.

Ο άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες διαπιστώθηκε έντονη οσμή αλκοόλ. Πλέον νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση και ενδοοικογενειακή βία.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού, που θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε απώλεια ανθρώπινων ζωών, μεταξύ των οποίων και ενός μικρού παιδιού.

