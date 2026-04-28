Η ιδανική τεχνολογία πρέπει να είναι αόρατη. Να υποστηρίζει αξιόπιστα τον χρήστη κάθε στιγμή, χωρίς όμως να διεκδικεί την προσοχή του, κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη του.

Με αυτή τη φιλοσοφία σχεδιάσαμε το Epic One, ένα ενιαίο πλάνο που καλύπτει κάθε ανάγκη επικοινωνίας, λειτουργώντας αθόρυβα και απρόσκοπτα στο παρασκήνιο. Γιατί, όταν η τεχνολογία απλώς δουλεύει, εσείς είστε ελεύθεροι να εστιάζετε σε ό,τι έχει πραγματικά σημασία, απολαμβάνοντας μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία. Χωρίς περισπασμούς, χωρίς εμπόδια.

Το Epic One είναι το απόλυτο all–in–one πλάνο που συνδυάζει Fiber Internet, Κινητή και Τηλεόραση, προσφέροντας την υψηλότερη αξία στην κυπριακή αγορά.

Σχεδιασμένο για να προσφέρει πλήρη ελευθερία και ευελιξία σε κάθε πτυχή της ζωής σου, το Epic One καταργεί τους περιορισμούς, συνδέοντας όλη την οικογένεια μέσω των κορυφαίων και πολυβραβευμένων δικτύων της Epic.

Με μόνο €39,99 τον μήνα, οι συνδρομητές απολαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα:

Fiber Internet 5 Gbps : Αδιάλειπτη σύνδεση στο σπίτι με ταχύτητες 5Gbps μέσα από ένα υπερσύγχρονο δίκτυο οπτικών ινών, καλύπτοντας τις ανάγκες για ταυτόχρονο streaming, gaming, εκπαίδευση και απομακρυσμένη εργασία

Δυνατότητα απόκτησης κορυφαίων συσκευών (smartphones ή Smart TVs) με δόσεις συνολικής αξίας μέχρι €1.992, φέρνοντας την κορυφαία τεχνολογία πιο κοντά, για όλους

Το Epic One δεν προσφέρει απλώς υπηρεσίες – προσφέρει οικονομία και ευελιξία. Οι συνδρομητές μπορούν να προσαρμόσουν πλήρως το Epic One πλάνο τους, ανάλογα με τις ανάγκες του σπιτιού τους, προσθέτοντας επιπρόσθετες γραμμές κινητής ή αναβαθμίζοντας το πακέτο τηλεόρασης, καθώς και με επιπρόσθετες υπηρεσίες σε προνομιακές τιμές.

Ο Michel Cheiban, Chief Commercial Officer της Epic, δήλωσε:

«Η στρατηγική μας με το Epic One είναι σαφής: απλοποιούμε την πολυπλοκότητα της ψηφιακής εποχής. Ενοποιώντας τις πιο προηγμένες τεχνολογίες Fiber και 5G σε μια ενιαία, ισχυρή εμπειρία, προσφέρουμε στους πελάτες μας την κορυφαία ποιότητα σύνδεσης που απαιτούν και την πραγματική αξία που δικαιούνται. Το Epic One αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για το σύγχρονο κυπριακό νοικοκυριό, συνδυάζοντας υπερσύγχρονο internet, αξιόπιστη κινητή τηλεφωνία, πλούσιο τηλεοπτικό περιεχόμενο για όλη την οικογένεια και προηγμένες υπηρεσίες οικιακού Wi‑Fi που εξασφαλίζουν ισχυρό και αξιόπιστο σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού, ανεξαρτήτως μεγέθους. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε συνδεσιμότητα χωρίς συμβιβασμούς και μια πραγματικά πλήρη εμπειρία υπηρεσιών στο σπίτι.»

Συνδέσου κι εσύ με το Epic Οne και λύσε κάθε επικοινωνιακή ανάγκη του σπιτιού σου, χωρίς κανένα συμβιβασμό σε ταχύτητες και ποιότητα δικτύου, με μόνο €39,99 τον μήνα.

Διαθέσιμο σε όλα τα καταστήματα Epic, σε επιλεγμένους συνεργάτες, online στο epic.com.cy ή τηλεφωνικά στο 159.