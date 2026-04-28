Σημαντικά συμπεράσματα προέκυψαν κατά τη διάρκεια του Cyprus Forum Cities 2026

Παρουσιάστηκαν τα ευρήματα έρευνας για την τοπική αυτοδιοίκηση

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Cyprus Forum Cities 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου 2026 στη Λεμεσό, στο Pefkos City Hotel, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσμικούς φορείς, ακαδημαϊκούς, τεχνοκράτες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Το συνέδριο, που συνδιοργανώθηκε από το Oxygen for Democracy, τον Δήμο Λεμεσού και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026 και με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τον ρόλο του ως το σημαντικότερο φόρουμ διαλόγου για την τοπική αυτοδιοίκηση στην Κύπρο.

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ, αναπτύχθηκε ένας ουσιαστικός και πολυεπίπεδος διάλογος γύρω από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον των κυπριακών πόλεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική αυτονομία της τοπικής αυτοδιοίκησης, την πορεία της μεταρρύθμισης, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους τοπικούς θεσμούς, τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και τις σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων.

Ο Νικόλας Κυριακίδης, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Cyprus Forum, απευθύνοντας χαιρετισμό στην έναρξη του συνεδρίου, υπογράμμισε τη σημασία της σύνδεσης των πόλεων με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τον ρόλο τους ως μοχλών ανάπτυξης και καινοτομίας. Όπως ανέφερε, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει εξελιχθεί σε κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης για τις πόλεις όπου δραστηριοποιείται, λειτουργώντας ως «κινητήρας κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής αναγέννησης» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε επίσης ότι η πραγματική πρόοδος επιτυγχάνεται όταν η σχέση πόλης και πανεπιστημίου είναι αμφίδρομη, με τις τοπικές κοινωνίες να αγκαλιάζουν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τα πανεπιστήμια να ανταποδίδουν με γνώση, καινοτομία και εξωστρέφεια.

Στο συνέδριο παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης, ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος, ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας, ο Δήμαρχος Αραδίππου Χριστόδουλος Πάρτου, ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρίστος Ζαννέττου, καθώς και εκπρόσωποι νεοσύστατων δήμων, όπως ο Δήμαρχος Αμαθούντας Κυριάκος Ξυδιάς, των οποίων οι παρεμβάσεις είχαν ιδιαίτερη σημασία αφού ανέδειξαν την ανάγκη για συντονισμένες πολιτικές που θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και τη συμμετοχικότητα των πόλεων.

Ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης, στον χαιρετισμό του στο συνέδριο, υπογράμμισε ότι το Cyprus Forum Cities αποτελεί μια σημαντική πλατφόρμα διαλόγου για το μέλλον των πόλεων, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση για την τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να παραμένει σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά πρέπει να συνδέεται με την καθημερινότητα των πολιτών. Τόνισε ότι η Λεμεσός προσεγγίζει τη μεταρρύθμιση, τη βιώσιμη κινητικότητα και τον πολεοδομικό σχεδιασμό με σχέδιο, πράξεις και πολιτική βούληση, με στόχο μια πόλη πιο προσιτή, συμπεριληπτική, πράσινη και λειτουργική. Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, σημειώνοντας ότι η πρόοδος των πόλεων επιτυγχάνεται μέσα από τον ανοιχτό διάλογο και τη συνεχή διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες.

Ξεχωριστή βαρύτητα προσέδωσαν στο συνέδριο οι παρεμβάσεις των διεθνών προσκεκλημένων, με έμφαση στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες στρατηγικές για τις πόλεις.

Κατά την τοποθέτηση της, η Anacláudia Rossbach, Εκτελεστική Διευθύντρια του UN-Habitat, εστίασε στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει τόσο η Κύπρος όσο και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημείωσε πως η επαναξιοποίηση ακινήτων στα κέντρα των πόλεων είναι πολύ πιο σημαντική από την επέκταση. Χρειάζεται, είπε επιπρόσθετα, η στέγαση να αντικριστεί ως δικαίωμα και όχι ως ανάγκη και οι πόλεις να λειτουργήσουν ως πυλώνας κοινωνικής συνοχής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι παρεμβάσεις γύρω από την έννοια της «15λεπτης πόλης», την ανάγκη για ενιαίες δομές αστικής διακυβέρνησης, καθώς και τις νέες προσεγγίσεις στη διαχείριση οργανικών αποβλήτων και την αξιοποίηση βιοαερίου.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατείχε η συμμετοχή των νέων, οι οποίοι μέσα από διαδραστικές συζητήσεις και εργαστήρια παρουσίασαν τις δικές τους προτάσεις για μια πιο ανθρώπινη, λειτουργική και βιώσιμη πόλη.

Ανάμικτα τα αισθήματα των πολιτών

Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ, παρουσιάστηκαν τα ευρήματα έρευνας γνώμης από τα οποία προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα τα οποία περιλαμβάνουν:

την ενίσχυση της θετικής εικόνας της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς το 74% των πολιτών δηλώνει θετική ή μάλλον θετική άποψη για τον Δήμο ή την Κοινότητά του, καταγράφοντας αισθητή βελτίωση σε σχέση με το 2025 που το ποσοστό βρισκόταν στο 69%,

την αυξημένη ικανοποίηση από βασικές υπηρεσίες, με το 65% να αξιολογεί θετικά τη διαχείριση αποβλήτων και το 56% να εκφράζει ικανοποίηση από τις κοινωνικές υπηρεσίες των τοπικών αρχών,

τη συνεχιζόμενη πρόκληση της διαφάνειας και της συμμετοχικότητας, αφού μόλις το 14% θεωρεί ότι υπάρχει επαρκής διαφάνεια στις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων, ενώ μόνο το 9% δηλώνει ότι μπορεί εύκολα να συμμετέχει στις διαδικασίες του Δήμου ή της Κοινότητάς του,

την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της εμπιστοσύνης προς τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, με τους πολίτες να ζητούν περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες, διαφάνεια στις χρεώσεις και καλύτερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων.

Το Cyprus Forum Cities 2026 επιβεβαίωσε τη σημασία της Κύπρου ως σημείου αναφοράς στον ευρωπαϊκό και διεθνή διάλογο για τις πόλεις, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για νέες συνεργασίες και συγκεκριμένες πολιτικές παρεμβάσεις τα επόμενα χρόνια.

Αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις που έγιναν στο φόρουμ μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.