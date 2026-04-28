Κυπριακό, αφθώδης πυρετός, ενεργειακά και θέματα εσωτερική επικαιρότητας ήταν τα θέματα που αποτέλεσαν το αντικείμενο των σημερινών δηλώσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στην ετήσια Γενική Συνέλευση της ΟΕΒ, στη Λευκωσία, και κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του κ. Έρχιουρμαν σε σχέση με μια νέα πρωτοβουλία για το Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η πρωτοβουλία έχει ήδη ξεκινήσει μετά τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Τουρκία και αμέσως μετά τη συνάντηση που είχαμε στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο.

Να σας θυμίσω ότι το είχα αναφέρει από τότε, χωρίς να γίνουν δηλώσεις του κ. Έρχουρμαν, και ο Γενικός Γραμματέας ξεκίνησε, επαναλαμβάνω, να εργάζεται επί της ουσίας του Κυπριακού και είμαστε έτοιμοι, γιατί άκουσα και κάτι δηλώσεις περί εκλογών και προεδρίας, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση, και την άλλη εβδομάδα αν μας καλέσει, αν θεωρεί ότι η πρωτοβουλία του είναι σε ώριμο στάδιο, επί της ουσίας επαναλαμβάνω αυτό ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι αν όντως πάμε για μετά τον Ιούλιο σε μια διευρυμένη διάσκεψη, τότε εκ των πραγμάτων δεν αποδεικνύεται ότι η Κυπριακή Προεδρία και οι εκλογές είναι παράγοντες που συνιστούσαν εμπόδιο στο να ξεκινήσει η συζήτηση επί της ουσίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «προφανώς αν πάμε μετά τον Ιούνιο που ολοκληρώνεται η προεδρία, η τουρκική πλευρά χρονοτριβεί έτσι ώστε να επιβεβαιώσει τη θέση της, που προφανώς ήταν θέση που μετέφερε στην κα Ολγκίν ότι δεν θα ήθελε μέσα στο πλαίσιο της Προεδρίας. Επαναλαμβάνω ότι και την άλλη εβδομάδα να μας καλέσει ο ΓΓ είμαστε έτοιμοι».

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του κ. Έρχιουρμαν ότι η Κυβέρνηση υπογράφει στρατιωτικές συμμαχίες με κράτη της περιοχής, αγνοώντας τους Τουρκοκύπριους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «και θα συνεχίσω να υπογράφω. Συμμετέχω στις συνομιλίες με δυο ιδιότητες, ως ηγέτης της ελληνοκυπριακής πλευράς αλλά και ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά τα θέματα εγγυήσεων. Από εκεί και πέρα, η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι καιρός να το αντιληφθούν όλοι, είναι κράτος μέλος της ΕΕ, κράτος των ΗΕ και θα συνεχίσει να υπογράφει συμφωνίες, συμφωνίες που αναδεικνύουν όχι μόνο τη διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που έχουμε ενώπιον μας. Είδαν όλοι, συμπεριλαμβανομένου και του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος αν ήθελε θα μπορούσε να παραστεί στην άτυπη Σύνοδο, τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας, όχι μόνο στην περιοχή, με την πραγματοποίηση μιας Συνόδου που, τα σχόλια που ακούμε μέχρι σήμερα, που λαμβάνουμε μέσα από τα μηνύματα ξένων ηγετών, ήταν απόλυτα πετυχημένη, αλλά και τις σημαντικές συζητήσεις που έγιναν σε σχέση με τον κοινό πλέον στόχο. Και χαίρομαι γιατί το μότο της Προεδρίας μας επιβεβαιώνεται από τις εξελίξεις, να πετύχουμε τον στόχο της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ».

Ερωτηθείς αν θα συναντήσει κάποιους από τους κτηνοτρόφους που διαμαρτύρονται, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είμαι έτοιμος να συναντήσω οποιονδήποτε μου ζητήσει», ενώ ερωτηθείς αν έχει διευθετηθεί συνάντηση απάντησε αρνητικά.

Πρόσθεσε ότι «από εκεί και πέρα πρέπει να τηρηθούν τα πρωτόκολλα. Ο λόγος που ακόμη έχουμε αυτά τα προβλήματα είναι γιατί κάποιοι δεν τηρούν τα πρωτόκολλα και όσο συνεχίζουν συμπεριφορές οι οποίες ξεφεύγουν των πρωτοκόλλων τα οποία εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες, τότε αυτό το πρόβλημα θα συνεχίσει να ταλαιπωρεί όλους μας.

Από την πρώτη στιγμή ασχολούμαι προσωπικά με το θέμα, σήμερα θα γίνει και μια σχετική σύσκεψη, εσωτερική σύσκεψη αργά το απόγευμα για το θέμα του αφθώδη πυρετό. Είπα από την αρχή ότι ως Κυβέρνηση είμαστε δίπλα στους κτηνοτρόφους, από κοινού να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Η υπεύθυνη δημοσιονομική μας πολιτική μάς επιτρέπει να μπορούμε να ανταποκριθούμε στα προβλήματα που προέκυψαν από τον αφθώδη πυρετό και αυτό που καλώ όλους δημόσια είναι η συνεργασία. Θα σας πω κάτι. Με τα οργανωμένα σύνολα είμαστε σε συνεχή επαφή σε όλα τα επίπεδα για την από κοινού αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης».

Για τα κόστη ενέργειας και πώς προχωρά η Κυπριακή Δημοκρατία στο θέμα αυτό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «το συζητήσαμε και πρόσφατα στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι οι άμεσες λύσεις και για αυτό η Πρόεδρος της Επιτροπής έχει παρουσιάσει ένα πακέτο άμεσων λύσεων και από κει και πέρα είναι να βρεθεί μια συνολική λύση η οποία να μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ενεργειακή ένωση της Ευρώπης. Μια ενεργειακή ένωση που θα ενισχύσει και την ανταγωνιστικότητά μας. Και μέσα σ αυτό το πλαίσιο, αλλά και λόγω της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προχωρούμε σε συγκεκριμένα νομοθετήματα που θα οδηγήσουν, γιατί αυτός είναι ο μακροπρόθεσμος μας στόχος, αυτό έχουμε συμφωνήσει σε επίπεδο 27, να πετύχουμε την ενεργειακή ένωση, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει ενεργειακά ανθεκτική και αυτάρκης η Ένωση είναι να απαλλαγεί από τα ορυκτά καύσιμα και ερωτηθείς αν αυτό δεν αφήνει εκτός σχεδιασμών την Κυπριακή Δημοκρατία για την αξιοποίηση του δικού της φυσικού αερίου, έχοντας υπόψη τη θέση της Κυπριακής Κυβέρνησης για μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «σας είπα ουκ ολίγες φορές από την περίοδο που ήμουν Υπουργός Εξωτερικών, ότι το φυσικό αέριο είναι μια λύση γέφυρα για να πετύχουμε τον τελικό στόχο. Αλλά, ναι, το φυσικό αέριο και χρησιμοποιείται από πολλά κράτη μέλη, δεν είναι μόνιμη λύση. Είναι μια γέφυρα για να πετύχουμε αυτό τον στόχο που ανέφερε η Πρόεδρος της Επιτροπής».