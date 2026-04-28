Στα 1.314 ανήλθαν τα μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στην Κύπρο το 2023, με δείκτη 304,54 ανά 100.000 εργαζόμενους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.

Παράλληλα, το 2013 στην Κύπρο είχαν καταγραφεί συνολικά 1.529 μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, με δείκτη συχνότητας 498,09 ανά 100.000 εργαζομένους, γεγονός που αποτυπώνει μείωση τόσο στον απόλυτο αριθμό περιστατικών όσο και στον δείκτη συχνότητας μέσα στη δεκαετία.

Στην Κύπρο, τα περισσότερα περιστατικά το 2023 καταγράφηκαν στον τομέα των δραστηριοτήτων παροχής καταλύματος και εστίασης, όπου σημειώθηκαν 282 εργατικά ατυχήματα. Ακολουθούν ο τομέας των κατασκευών με 218 περιστατικά και ο τομέας της μεταποίησης με 199.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2023 καταγράφηκαν συνολικά 2,82 εκατομμύρια μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, αριθμός μειωμένος κατά 3,8% σε σύγκριση με το 2013, όταν είχαν καταγραφεί 2,94 εκατομμύρια περιστατικά. Ο δείκτης συχνότητας διαμορφώθηκε στα 1.393 ατυχήματα ανά 100.000 εργαζομένους, έναντι 1.686 το 2013.

Μεταξύ των 21 οικονομικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στα στοιχεία της Eurostat, τα υψηλότερα ποσοστά συχνότητας καταγράφηκαν στις κατασκευές, με 2.899 ατυχήματα ανά 100.000 εργαζομένους. Ακολούθησαν οι δραστηριότητες παροχής νερού, αποχέτευσης, διαχείρισης αποβλήτων και εξυγίανσης με 2.819, καθώς και οι μεταφορές και αποθήκευση με 2.366.

Στις υψηλότερες θέσεις ως προς τη συχνότητα ατυχημάτων περιλαμβάνονται επίσης οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες με 2.043 ατυχήματα ανά 100.000 εργαζομένους, τα ορυχεία και λατομεία με 1.834, η μεταποίηση με 1.687, οι τέχνες, ψυχαγωγία και αναψυχή με 1.646, η γεωργία, δασοκομία και αλιεία με 1.610, οι δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας με 1.507 και οι δραστηριότητες παροχής καταλύματος και εστίασης με 1.468.

Μεταξύ 2013 και 2023, σύμφωνα με τη Eurostat, οι δείκτες συχνότητας υποχώρησαν στις περισσότερες από τις βασικές οικονομικές δραστηριότητες. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας, όπου καταγράφηκε οριακή αύξηση από 1.502 σε 1.507 ατυχήματα ανά 100.000 εργαζομένους. Τη μεγαλύτερη μείωση την ίδια περίοδο σημείωσαν οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, με μείωση κατά 576 ατυχήματα ανά 100.000 εργαζομένους.

Τα στοιχεία βασίζονται σε τριμηνιαίες και ετήσιες ευρωπαϊκές στατιστικές για τα εργατικά ατυχήματα και αποτυπώνουν την εξέλιξη της συχνότητας περιστατικών ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας στην ΕΕ.

ΚΥΠΕ