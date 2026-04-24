Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε καθεστώς προστασίας σε 361.325 αιτούντες άσυλο το 2025, αριθμός μειωμένος κατά 18% σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat.

Στην Κύπρο εκδόθηκαν το 2025 συνολικά 8.575 πρωτοβάθμιες αποφάσεις για αιτήσεις ασύλου, με τους Σύρους να αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα αιτούντων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, από τις πρωτοβάθμιες αποφάσεις στην Κύπρο, οι περισσότερες αφορούσαν αιτούντες από τη Συρία (3.340), ενώ ακολουθούσαν αιτήσεις από πολίτες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (1.450) και της Νιγηρίας (545).

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη χορήγησαν καθεστώς προστασίας σε 361.325 αιτούντες άσυλο το 2025, καταγράφοντας μείωση 18% σε σύγκριση με το 2024, όταν είχαν χορηγηθεί 437.735.

Από το σύνολο των ατόμων που έλαβαν προστασία στην ΕΕ, το 51% έλαβε καθεστώς πρόσφυγα, το 25% ανθρωπιστικό καθεστώς και το 24% επικουρική προστασία.

Σε σύγκριση με το 2024, ο αριθμός όσων έλαβαν καθεστώς πρόσφυγα μειώθηκε κατά 0,5%, ενώ η επικουρική προστασία κατέγραψε μείωση 50%. Αντίθετα, το ανθρωπιστικό καθεστώς αυξήθηκε κατά 11%.

Ο μεγαλύτερος αριθμός χορηγήσεων καθεστώτος προστασίας καταγράφηκε στη Γερμανία, η οποία χορήγησε προστασία σε 103.360 άτομα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 29% του συνόλου της ΕΕ. Ακολούθησαν η Ισπανία με 76.210 αποφάσεις (21%) και η Γαλλία με 72.930 (20%). Οι τρεις αυτές χώρες συγκέντρωσαν το 70% όλων των θετικών αποφάσεων στην ΕΕ.

Οι Αφγανοί αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη ομάδα δικαιούχων προστασίας στην ΕΕ το 2025, αντιπροσωπεύοντας το 27% του συνόλου, ενώ ακολούθησαν οι Βενεζουελάνοι με 16%, οι Σύροι και Ουκρανοί με ποσοστό 5% έκαστοι.

Η Eurostat αναφέρει επίσης ότι το 2025 εκδόθηκαν συνολικά 832.360 πρωτοβάθμιες αποφάσεις για αιτήσεις ασύλου στην ΕΕ, καθώς και 170.175 τελικές αποφάσεις μετά από προσφυγή ή επανεξέταση.

Από τις πρωτοβάθμιες αποφάσεις, 325.765 οδήγησαν σε χορήγηση προστασίας, ενώ επιπλέον 35.565 άτομα έλαβαν προστασία έπειτα από προσφυγή ή επανεξέταση.

Το ποσοστό αναγνώρισης στην ΕΕ διαμορφώθηκε στο 39% για τις πρωτοβάθμιες αποφάσεις, ενώ για τις τελικές αποφάσεις μετά από προσφυγή ή επανεξέταση ανήλθε στο 21%.

Μεταξύ των πέντε εθνικοτήτων με τον υψηλότερο αριθμό πρωτοβάθμιων αποφάσεων το 2025, οι Βενεζουελάνοι κατέγραψαν το υψηλότερο ποσοστό αναγνώρισης με 92%, ακολουθούμενοι από τους Αφγανούς με 73% και τους Τούρκους με 13%.

Στις τελικές αποφάσεις μετά από προσφυγή ή επανεξέταση, τα υψηλότερα ποσοστά αναγνώρισης καταγράφηκαν για τους Σύρους με 67%, τους Αφγανούς με 36% και τους Ιρακινούς με 18%.

ΚΥΠΕ