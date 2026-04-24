Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία και Μάλτα συντονίζονται και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για αντιμετώπιση μιας νέας μεταναστευτικής κρίσης λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Οι ηγέτες των τεσσάρων χωρών πραγματοποίησαν συνάντηση, το βράδυ της Πέμπτης, στο περιθώριο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Αγία Νάπα.

Σε κοινή δήλωσή τους οι αρχηγοί των κυβερνήσεων των τεσσάρων χωρών αναφέρουν ότι συζήτησαν «πιθανές πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν με συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο, με στόχο την αποτροπή μιας μεταναστευτικής κρίσης παρόμοιας με εκείνη του 2015, όπως υπενθυμίζεται στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2026».

Οι τέσσερις ηγέτες επιβεβαίωσαν τη σημασία των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την επίτευξη μιας ταχείας διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση. Παράλληλα υπογράμμισαν την ανάγκη να συνεχιστεί η στενή συνεργασία με τους εταίρους στην περιοχή, ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία βοήθεια και στήριξη προς τους πληγέντες πληθυσμούς.

Στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Αγία Νάπα, οι ηγέτες της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας επέκτειναν τη συζήτηση για κοινό συντονισμό πρωτοβουλιών με στόχο την αποτροπή μιας νέας μεταναστευτικής κρίσης υπό το πρίσμα της σύγκρουσης… — Προεδρία της ΚΔ (@CYpresidency) April 24, 2026

Περαιτέρω στην κοινή δήλωση αναφέρουν: «Υπό την ιδιότητά τους ως κρατών μελών που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) και εκτίθενται άμεσα σε ενδεχόμενες ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές προς την Ένωση, εξέτασαν επίσης σειρά πιθανών μέτρων με στόχο τη διασφάλιση, εφόσον απαιτηθεί και με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της ασφάλειας και της αποτελεσματικής διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της EE».

Νίκος Χριστοδουλίδης, Κυριάκος Μητσοτάκης, Τζόρτζια Μελόνι και Ρόμπερτ Αμπέλα επιβεβαίωσαν «τη σημασία μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των αντίστοιχων εθνικών τους αντιδράσεων σε μια ενδεχόμενη σημαντική αύξηση των μεταναστευτικών ροών που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οι ηγέτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μάλτας ανέθεσαν στους αρμόδιους υπουργούς τους για θέματα Εσωτερικών και Μετανάστευσης να συνεχίσουν τον στενό συντονισμό τους, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των καταλληλότερων τρόπων ενσωμάτωσης των εθνικών προσπαθειών στο πλαίσιο των σχετικών αρμοδιοτήτων και πρωτοβουλιών της ΕΕ».