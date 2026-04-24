Την ανάγκη να προχωρήσει η ΕΕ με ένα 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αλλά και να μην περιοριστούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν μόνο στο πυρηνικό ζήτημα, υπογράμμισε την Παρασκευή η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλας, προσερχόμενη στην άτυπη σύνοδο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της ΕΕ στη Λευκωσία.

Σε δηλώσεις της, η κ. Κάλας είπε ότι οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις διεθνείς κρίσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, αρχίζοντας από την Ουκρανία. Χαρακτήρισε «καλά νέα» τη συμφωνία για δάνειο ύψους €90 δισ. προς την Ουκρανία και την υιοθέτηση του 20ού πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Όπως ανέφερε, Πρωθυπουργοί πίεσαν για συνέχιση των εργασιών επί ενός 21ου πακέτου κυρώσεων, ώστε να σταλεί «πολύ ξεκάθαρο μήνυμα στη Ρωσία ότι δεν μπορεί να μας εξαντλήσει χρονικά» και ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία.

Για τη Μέση Ανατολή, η κ. Κάλας είπε ότι οι πόλεμοι στην περιοχή επηρεάζουν όλα τα κράτη μέλη και ότι η Ένωση πρέπει να εξετάσει τι περισσότερο μπορεί να πράξει για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Εξέφρασε ανησυχία ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν επικεντρώνονται στο πυρηνικό ζήτημα, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να καλύπτουν και το πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, καθώς και τη στήριξή της προς ένοπλες ομάδες στην περιοχή.

Ερωτηθείσα για ενδεχόμενη άρση κυρώσεων κατά του Ιράν, προειδοποίησε ότι αν οι συνομιλίες περιοριστούν μόνο στο πυρηνικό ζήτημα, χωρίς τη συμμετοχή πυρηνικών εμπειρογνωμόνων, η συμφωνία μπορεί να είναι «πιο αδύναμη από την JCPOA». Πρόσθεσε ότι, αν δεν αντιμετωπιστούν το πυραυλικό πρόγραμμα, η στήριξη του Ιράν προς ένοπλες ομάδες, καθώς και οι υβριδικές και κυβερνοδραστηριότητές του στην Ευρώπη, τότε «θα καταλήξουμε με ένα πιο επικίνδυνο Ιράν».

Η κ. Κάλας τόνισε ακόμη ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας είναι «αδιαπραγμάτευτη» και ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοικτά «χωρίς διόδια». Είπε πως οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις Aspides και Atalanta, που βρίσκονται ήδη στην περιοχή, μπορούν να αξιοποιηθούν και να ενισχυθούν με πλοία, μέσα και δυνατότητες, ως ο ταχύτερος τρόπος στήριξης ενός «συνασπισμού των προθύμων».

Αναφερόμενη στους περιφερειακούς εταίρους, είπε ότι η ΕΕ σχεδιάζει να εντείνει την εμπλοκή της με τη Συρία και ότι τον Μάιο θα διεξαχθεί υψηλού επιπέδου πολιτικός διάλογος με Υπουργούς Εξωτερικών. Όπως σημείωσε, η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει τη Συρία σε ζητήματα Συντάγματος και θεσμικής οικοδόμησης, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη για συμπερίληψη στη διακυβέρνηση και αντιμετώπιση των ανησυχιών διαφόρων ομάδων, περιλαμβανομένων των Χριστιανών.

Αναφέρθηκε επίσης στην Ιορδανία και στη στήριξή της προς την Παλαιστίνη και τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, λέγοντας ότι η ΕΕ ενδιαφέρεται να ακούσει την εκτίμηση του Αμμάν για τον πόλεμο, καθώς και στον Λίβανο, σημειώνοντας ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας χρειάζονται περισσότερη βοήθεια για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την ενίσχυση του κρατικού ελέγχου.

Η κ. Κάλας είπε, τέλος, ότι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΕ συζήτησαν κατά πόσο η Ένωση μπορεί να συγκροτήσει δική της αποστολή μετά τη λήξη της UNIFIL, όχι με την ίδια εντολή, αλλά με στόχο την κάλυψη των σημερινών αναγκών του Λιβάνου.

ΚΥΠΕ