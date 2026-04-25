11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Κάθε χρόνο και καλύτερο. «Το σοκ του νέου», ο παράξενος και συνάμα προκλητικός του τίτλος.

> Η ερμηνεία που δόθηκε από πολλούς είναι ότι το καινούργιου, συνήθως μας σοκάρει. Ευπρόσδεκτες και άλλες ερμηνείες!

200 –και πλέον– συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν στους χώρους του εμβληματικού ξενοδοχείου «Αμαλία», που είχε εγκαινιάσει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής, τακτικός επισκέπτης των Δελφών.

> Πλούσια η φετινή ατζέντα. Με 1.200 ομιλητές που παρουσίασαν, ανέλυσαν συζήτησαν τις προκλήσεις της νέας εποχής.

Υπογράμμιση: Το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στο Λίβανο, παρά την εκεχειρία. Χθεσινός τίτλος από μεγάλα και έγκυρα μέσα ενημέρωσης, τα περισσότερα από τα οποία έχουν πολλούς απεσταλμένους δημοσιογράφους, τεχνικούς και φωτορεπόρτερ στις εμπόλεμες ζώνες, τόσο στη Μέση Ανατολή, όσο και στην Ουκρανία.

1.552 μέρες συμπληρώνονται σήμερα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η Ρωσία εισέβαλε στη γειτονική της χώρα, κατέκτησε εδάφη της, τα οποία και προσάρτησε στη δική της επικράτεια, με κίβδηλα δημοψηφίσματα.

932 μέρες μετράμε σήμερα από την σφαγή χιλιάδων αμάχων Ισραηλινών σε δύο υπαίθρια φεστιβάλ μουσικής από την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, που πήρε μαζί της δεκάδες ομήρους, τους περισσότερους από τους οποίους δολοφόνησε.

ΥΓ: Μη ρωτάτε ποια είναι η κατάσταση στην περιοχή τώρα. Ο μόνος που μπορεί να ξέρει, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ!

11% αυξήθηκε ο πλούτος των Ρώσων ολιγαρκών, σύμφωνα με το έγκυρο περιοδικό «Forbes».

12 εθνικές οργανώσεις καταναλωτών συμμετείχαν πρόσφατα σε επί τόπου αξιολόγηση 73 σουπερμάρκετ σε 13 χώρες. Μέσα και η Κύπρος.

> Όπως διαβάζω στο Insider του «Φ», τα αποτελέσματα της άσκησης μέσω της διαδικασίας του λεγόμενου μυστικού αγοραστή (The Mystery Shopper) είναι ότι: Υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα προϊόντων που φέρουν οικολογικό σήμα στις περισσότερες χώρες, αλλά στην Ελλάδα και την Κύπρο δυσκολεύτηκαν πολύ γιατί μόνο το 2% των προϊόντων που ανέλυσαν ήταν πιστοποιημένα.

Υπογράμμιση: Το πιο σημαντικό είναι ότι οι τιμές σε Ελλάδα-Κύπρο είναι κατά 10% χαμηλότερες.

2.052 εθελούσιες αναχωρήσεις μεταναστών σημειώθηκαν από την αρχή του έτους που διανύουμε μέχρι σήμερα, ενώ την ίδια περίοδο καταγράφηκαν 529 παράτυπες αφίξεις. Δείτε στο link αναλυτικά στοιχεία και αριθμούς στο πλαίσιο της προσπάθειας για συνολική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

2 είναι οι λόγοιπου κάποιοι γονείς στην Κύπρο –εύχομαι να μην είναι πολλοί– αντιδρούν σε κάτι καλό που αποφάσισε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, που είναι να μην γίνει σχολική αργία κατά την ονομαστική του εορτή. Δεν ξέρω από πότε καθιερώθηκε αυτό –μάλλον από τον …μεσαίωνα θα έρχεται– και άριστα έπραξε ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου που ουσιαστικά με την άρνησή του είπε: «Όχι ευχαριστώ, αυτά είναι ξεπερασμένα πράγματα».

Υπογράμμιση: Οι γονείς επιμένουν. Δεν θέλουν να γιορτάσουν τον Αρχιεπίσκοπο. Όχι επειδή τον δεν αγαπούν και τον δεν σέβονται, αλλά όπως διαβάζω, «αρκετοί γονείς έθεσαν το θέμα εκφράζοντας την αντίθεσή τους, κυρίως για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας είναι η δυσκολία που παρατηρείται στο πού θα μείνουν τα παιδιά τους, ιδιαίτερα όταν οι γονείς δεν μπορούν να πάρουν άδεια και δεν έχουν παππού ή γιαγιά που να μπορεί να βοηθήσει και ο δεύτερος λόγος η απώλεια, τάχα, του διδακτικού χρόνου!

(*) Είπαμε να τροποποιήσουμε κάπως τη στήλη του Σαββάτου, «Οι Άνθρωποι Κάνουν τους Αριθμούς», συνδυάζοντας με λίγους αριθμούς με κάποια σχόλια και αναφορές από κείμενα που υπογραμμίσαμε αυτήν την εβδομάδα…