Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ κακοποίηση παιδιών, είναι από τα σοβαρότερα εγκλήματα και ποινικά αδικήματα. Γι’ αυτό και η πρόληψη συνιστά και το σημαντικότερο εργαλείο αποτροπής. Και σε αυτήν προσπάθεια σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η σωστή και συστηματική ενημέρωση, η οποία να στηρίζεται στην επιστημονική γνώση.

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ αποτελεί ευθύνη της οικογένειας, του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος αλλά και του σχολείου. Το σχολείο έχει ειδικό ρόλο και αποστολή καθώς πέραν από τα όσα οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν να κάνουν στον τομέα αυτό, είναι και η επιστημονική παράμετρος, που είναι ευθύνη του υπουργείου Παιδείας.

ΣΥΜΦΩΝΑ με πρόσφατο ρεπορτάζ του «Φ», έχει ετοιμαστεί ένα πολύ χρήσιμο και αρκούντως ενημερωτικό εγχειρίδιο από την Επιτροπή Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιού του υπουργείου Παιδείας και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Πρόκειται για «εγχειρίδιο εκπαιδευτικού για αναγνώριση και διαχείριση περισ,τατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών».

ΔΕΝ χρειάζεται να αναφερθεί το αυτονόητο. Ότι, δηλαδή, ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι ιδιαίτερα καθοριστικός στο να διδάξουν τα παιδιά πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους από σεξουαλική κακοποίηση. Γι’ αυτό και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ενημερωμένοι, ώστε να μπορούν να εντοπίσουν τέτοιες περιπτώσεις.

ΚΑΙ μετά τον εντοπισμό θα πρέπει να ξέρουν τον τρόπο να προσεγγίσουν τα παιδιά, να ζητήσουν τη συνδρομή τω ειδικών. Περαιτέρω, θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία ειδοποίησης της Αστυνομίας και καταγγελίας του συμβάντος.

ΤΑ παιδιά υπόκεινται σε πολλούς κινδύνους. Ιδιαίτερα την περίοδο που διανύουμε με το διαδίκτυο. Εκείνοι, που θα πρέπει να έχουν έγνοια, να παρακολουθούν τα πάντα, είναι η οικογένεια και το σχολείο. Η προστασία των παιδιών θα πρέπει μονίμως να είναι ύψιστη προτεραιότητα.

ΤΗΝ ίδια ώρα, τα παιδιά θα πρέπει να είναι ενημερωμένα για το πως θα αντιδράσουν σε περίπτωση που θα δεχθούν την όποια επίθεση. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει σχεδιασμός. Υπάρχουν εγχειρίδια και η ενημέρωση είναι συστηματική.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, θα πρέπει- κι αυτή είναι μια άλλη παράμετρος– να αυξηθούν και οι ποινές σε όσους διαπράττουν τέτοια αδικήματα. Σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει να αυξηθούν οι μέγιστες ποινές για διάφορα σεξουαλικά αδικήματα, όπως π.χ. σεξουαλικές πράξεις με παιδιά. Αυτή η συζήτηση ανοίγει το δρόμο και για τα εθνικά κοινοβούλια. Η αυστηροποίηση των ποινών αποτελεί σημαντικό αποτρεπτικό εργαλείο.