Εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και αφορά ξυλοδαρμό ανήλικης, καθώς οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στον εντοπισμό των δύο εμπλεκόμενων προσώπων, δηλαδή του θύματος και του θύτη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το ΤΑΕ Λευκωσίας έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ήδη λαμβάνονται καταθέσεις από πρόσωπα που ενδέχεται να σχετίζονται με το περιστατικό, ενώ εξετάζεται και το οπτικό υλικό που έχει κυκλοφορήσει.

Οι Αρχές τηρούν στάση επιφυλακτικότητας, καθώς πρόκειται για υπόθεση που αφορά ανήλικους, γεγονός που περιορίζει τη δημοσιοποίηση πληροφοριών στο παρόν στάδιο. Όπως επισημαίνεται, δεν μπορούν να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες προς το παρόν, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή διερεύνηση της υπόθεσης αλλά και η προστασία των εμπλεκόμενων προσώπων.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να επικεντρώνονται στη διαλεύκανση όλων των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.