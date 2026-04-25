Ένας Βρετανός μεγιστάνας της τεχνολογίας αποκαλύφθηκε ως ο αγοραστής της ακριβότερης κατοικίας στο Λονδίνο και της δεύτερης ακριβότερης παγκοσμίως.

Η ταυτότητα του αγοραστή και η πώληση-ρεκόρ



Η αγορά της ιστορικής έπαυλης στο Λονδίνο είχε γίνει γνωστή από τις αρχές Απριλίου, χωρίς όμως να αποκαλύπτεται αρχικά το όνομα του νέου ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με τους Financial Times, ο αγοραστής είναι ο Suneil Setiya, συνιδρυτής της επενδυτικής εταιρείας τεχνολογίας και ποσοτικής ανάλυσης Quadrature Capital με έδρα το Λονδίνο.

Η τιμή των 358 εκατομμυρίων δολαρίων καθιστά την πώληση την ακριβότερη στην ιστορία του Λονδίνου και του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα ξεπεράστηκε από την πώληση ενός πενταόροφου πολυτελούς διαμερίσματος στο Μονακό έναντι 471 εκατομμυρίων ευρώ (~554 εκατ. δολάρια) στον Ουκρανό δισεκατομμυριούχο Rinat Akhmetov, που θεωρείται πλέον η ακριβότερη γνωστή ιδιωτική κατοικία που έχει αλλάξει χέρια παγκοσμίως.

Η ιστορική Providence House



Η κατοικία, γνωστή ως Providence House, χτίστηκε στη δεκαετία του 1690 και βρίσκεται σε οικόπεδο περίπου 8,1 στρεμμάτων εντός του Royal Hospital Chelsea. Ήταν για λίγες εβδομάδες η ακριβότερη γνωστή πώληση κατοικίας στον κόσμο (από τις αρχές Απριλίου 2026), μέχρι που έγινε γνωστό το deal στο Μονακό.

Στο παρελθόν υπήρξε ιδιωτική κατοικία του πρώτου πρωθυπουργού της Βρετανίας, Robert Walpole, πριν χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση προσωπικού του νοσοκομείου και αργότερα εγκαταλειφθεί. Το 2012 αγοράστηκε από τον Christian Candy έναντι περίπου 92 εκατομμυρίων δολαρίων και το 2014 μεταβιβάστηκε στον αδελφό του, Nick Candy.

Η ανακαίνιση και η εντυπωσιακή μεταμόρφωση



Υπό την ιδιοκτησία του Nick Candy, η έπαυλη υπέστη τετραετή ενδελεχή αποκατάσταση και ανακατασκευή, με στόχο τα υψηλότερα πρότυπα σχεδιασμού, καινοτομίας και διατήρησης της ιστορικής αξίας.

Διαθέτει τον μεγαλύτερο ιδιωτικό κήπο στο κεντρικό Λονδίνο (εξαιρουμένων των κήπων του Buckingham Palace σύμφωνα με τους Times of London), ιδιωτική λίμνη, πισίνα, ιδιωτικό IMAX cinema, σύγχρονους πολυτελείς χώρους και μοναδική αισθητική. Παρότι δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα προς πώληση, παρουσιάστηκε στον ιστότοπο και τα κοινωνικά δίκτυα του Candy, αποκαλύπτοντας πολυτελείς εσωτερικούς χώρους και σύγχρονη αισθητική.

Η σημασία της πώλησης



Η αγορά της Providence House δεν αποτελεί μόνο προσωπικό επίτευγμα για τον Setiya, αλλά και ιστορική στιγμή για την αγορά ακινήτων, καθώς ξεπερνά και το προηγούμενο ρεκόρ του Λονδίνου: ένα διαμέρισμα στο Hyde Park αξίας 279 εκατομμυρίων δολαρίων, που είχε αγοραστεί το 2020 από την οικογένεια του Hui Ka Yan.

Παράλληλα, δείχνει πόσο ισχυρή έχει γίνει η τάση των μυστικών αγοραπωλησιών μεταξύ δισεκατομμυριούχων, όπου οι τιμές ανεβαίνουν συνεχώς και τα ρεκόρ καταρρίπτονται το ένα μετά το άλλο.

