Μια βαθιά συγκινητική ανθρώπινη ιστορία βλέπει το φως της δημοσιότητας, με πρωταγωνίστρια τη 56χρονη Βρετανίδα Γουέντι Ντάφι, η οποία, αν και είναι σωματικά υγιής και πνευματικά ικανή, έχει αποφασίσει να βάλει τέλος στη ζωή της σε κλινική υποβοηθούμενης ευθανασίας στην Ελβετία.

Η απόφασή της συνδέεται άμεσα με την τραγική απώλεια του μοναδικού της παιδιού σε δυστύχημα, ένα γεγονός που όπως περιγράφει στη Daily Mail άλλαξε οριστικά τη ζωή της. Η ίδια μιλά για έναν πόνο που δεν υποχωρεί, για ένα κενό που δεν μπορεί να καλυφθεί και για μια καθημερινότητα που έχει χάσει το νόημά της.

Μετά από έναν χρόνο εσωτερικής πάλης και σκέψης, κατέληξε σε μια απόφαση που, όπως λέει, θεωρεί συνειδητή και οριστική. «Θέλω να πεθάνω και αυτό πρόκειται να κάνω. Η ζωή μου, η επιλογή μου», δηλώνει, αποτυπώνοντας με σαφήνεια τη στάση της απέναντι στο επόμενο βήμα.

Η 56χρονη Βρετανίδα μητέρα στο εξώφυλλο της Daily Mail μιλά για την απόφασή της

Το ταξίδι στην Ελβετία και η διαδικασία

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η Γουέντι έχει ήδη ενημερώσει τα μέλη της οικογένειάς της για την πρόθεσή της, χωρίς όμως να τους αποκαλύψει πότε θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι, προκειμένου να τους προστατεύσει από πιθανές νομικές συνέπειες, καθώς η εμπλοκή τρίτων σε τέτοιες διαδικασίες μπορεί να ελεγχθεί από τις αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αίτησή της εξετάστηκε από την ελβετική κλινική Pegasos, η οποία λειτουργεί υπό συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο που επιτρέπει την υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Ειδική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν και ψυχίατροι, ενέκρινε την περίπτωσή της μετά από μήνες αξιολόγησης και πλήρη πρόσβαση στο ιατρικό της ιστορικό.

Η ελβετική κλινική Pegasos

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Γουέντι είχε στο παρελθόν επιχειρήσει να δώσει τέλος στη ζωή της χωρίς επιτυχία, γεγονός που ενίσχυσε την απόφασή της να αναζητήσει μια ελεγχόμενη και νόμιμη διαδικασία στο εξωτερικό. Η κλινική όπου θα μεταβεί λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με τους ενδιαφερόμενους να καλύπτουν τα έξοδα για τα φάρμακα, τους γιατρούς και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τον θάνατο.

Η ίδια επέλεξε να μοιραστεί δημόσια την ιστορία της λίγο πριν το ταξίδι της, περιγράφοντας με ειλικρίνεια την προσωπική της διαδρομή και την απόφαση που, όπως λέει, πήρε με πλήρη συνείδηση.

