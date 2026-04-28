Με τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και Ευρωπαίων και διεθνών αξιωματούχων πραγματοποιείται αύριο, 29 Απριλίου, το επετειακό συνέδριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για τη συμπλήρωση 30 ετών εποπτείας.

Η ΕΚΚ δημιούργησε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν λεπτομέρειες για το συνέδριο, το πρόγραμμα και τον σύνδεσμο για τη ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση της εκδήλωσης.

Την εναρκτήρια ομιλία θα απευθύνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία του Προέδρου της ΕΚΚ, Γιώργου Θεοχαρίδη.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν περισσότεροι από 150 καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων μέλη της ESMA και του IOSCO.

Στους ομιλητές περιλαμβάνονται η πρόεδρος της ESMA Verena Ross και ο πρόεδρος του IOSCO Jean Paul Servais, οι οποίοι θα επικεντρωθούν σε θέματα εποπτείας, νέων επενδυτικών προϊόντων και εξέλιξης των κεφαλαιαγορών.

Στο συνέδριο θα μιλήσει επίσης ο εμπειρογνώμονας τεχνητής νοημοσύνης και συγγραφέας Huy Nguyen Trieu, ο οποίος θα αναφερθεί στις εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Θα ακολουθήσει σχετικό πάνελ με τη συμμετοχή του επιτρόπου της CONSOB Carlo Comporti, του γενικού διευθυντή της CSSF Claude Marx και της προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος, Βασιλικής Λαζαράκου.

Το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει το συνέδριο σε πραγματικό χρόνο μέσω του επίσημου καναλιού της ΕΚΚ στο YouTube.