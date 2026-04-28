Αύξηση κατέγραψε το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Στη ζώνη του ευρώ, το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών κατά κεφαλήν αυξήθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, μετά τη στασιμότητα που είχε καταγραφεί το τρίτο τρίμηνο του 2025. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αύξηση διαμορφώθηκε στο 0,2%, έναντι 0,1% το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με την Eurostat, η πραγματική κατανάλωση των νοικοκυριών κατά κεφαλήν στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 0,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2025, μετά από άνοδο 0,4% το προηγούμενο τρίμηνο. Στην ΕΕ, η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,6%, διατηρώντας τον ίδιο ρυθμό ανόδου με το τρίτο τρίμηνο.

Η εξέλιξη του πραγματικού εισοδήματος στη ζώνη του ευρώ αποδίδεται κυρίως στη θετική συμβολή του καθαρού εισοδήματος από περιουσία και άλλων καθαρών τρεχουσών μεταβιβάσεων. Στην ΕΕ συνολικά, η σημαντικότερη θετική συμβολή προήλθε από την αμοιβή εξαρτημένης εργασίας.

Αντίθετα, οι τρέχοντες φόροι και οι καθαρές κοινωνικές εισφορές είχαν τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ.

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 0,4% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, αύξηση καταγράφηκε σε έξι χώρες, στασιμότητα σε μία και μείωση σε οκτώ.

Η μεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό αποταμίευσης σημειώθηκε στην Ελλάδα, με 2,1%, και ακολούθησαν η Αυστρία με 1,6% και η Τσεχία με 0,6%. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ουγγαρία με -1,4%, στην Ιταλία με -0,8% και στη Φινλανδία με -0,5%.

Παράλληλα, το ποσοστό επενδύσεων των νοικοκυριών αυξήθηκε οριακά κατά 0,1% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ. Σε επίπεδο κρατών μελών, αύξηση καταγράφηκε σε οκτώ χώρες, στασιμότητα σε δύο και μείωση σε πέντε.

Η Ιταλία κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό επενδύσεων, με 0,5%, ενώ ακολούθησε η Πορτογαλία με 0,2%. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Τσεχία, με -0,4%, και στην Αυστρία, με -0,2%.

Τα στοιχεία προέρχονται από τριμηνιαία, εποχικά προσαρμοσμένα εθνικολογιστικά δεδομένα και αποτυπώνουν την πορεία βασικών οικονομικών δεικτών των νοικοκυριών, όπως το εισόδημα, η κατανάλωση, η αποταμίευση και οι επενδύσεις.

Για την Κύπρο δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία που να αφορούν το 2025.