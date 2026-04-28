Την πρόθεση της Κυβέρνησης να προχωρήσει με τα συμφωνηθέντα για την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας επανέλαβε ο Υπουργός Μεταφορών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης.

Σε δηλώσεις του την Τρίτη, προσερχόμενος στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΟΕΒ στη Λευκωσία, ο Υπουργός ανέφερε ότι η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στον σχεδιασμό για το έργο και δεν πρόκειται να αλλάξει πορεία, παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις που έχουν διατυπωθεί το τελευταίο διάστημα.

Ο κ. Βαφεάδης υπογράμμισε ότι ουδέποτε έγινε αναφορά για δημιουργία βιομηχανικού λιμανιού, εκφράζοντας απορία για σχετικές αναφορές στη δημόσια συζήτηση.

Όπως είπε, κατά τη συνάντηση της 16ης Απριλίου με τον Δήμαρχο Λάρνακας, τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Λάρνακας και τον Πρόεδρο του ΕΒΕ Λάρνακας, υπήρξε συμφωνία ως προς τα επόμενα βήματα, τα χρονοδιαγράμματα και την υποβολή μελετών για το έργο.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι υπήρχε τότε κοινή αντίληψη πως το θέμα δεν θα έπρεπε να ενταχθεί στην προεκλογική συζήτηση, εκφράζοντας προβληματισμό για τη μεταβολή της στάσης αυτής.

Τόνισε ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται με σταθερότητα για την υλοποίηση των υποδομών της Λάρνακας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έργο που εκκρεμεί εδώ και δύο δεκαετίες.

Αναγνωρίζοντας την απογοήτευση των κατοίκων, ανέφερε ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη προώθησης του έργου, προσθέτοντας ότι η Κυβέρνηση είναι διαθέσιμη για διάλογο με οποιαδήποτε οργανωμένη ομάδα επιθυμεί να συζητήσει το θέμα.

Σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα, ο κ. Βαφεάδης δήλωσε ότι έχει εισηγηθεί να προχωρήσει άμεσα το έργο της Μαρίνας Λάρνακας, το οποίο, όπως είπε, δεν αμφισβητείται, ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση.

Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για την αντίφαση που καταγράφεται, όπως ανέφερε, μεταξύ της επιθυμίας για επίσπευση του έργου και της έκφρασης δυσπιστίας.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι για τους χερσαίους χώρους του λιμανιού αναμένονται οι μελέτες εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να καθοριστεί η αξιοποίησή τους χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργικότητα του λιμανιού, το οποίο χαρακτήρισε ως ζωτικής σημασίας υποδομή για τη χώρα.

Όπως ανέφερε, είχε ζητήσει χρονικό περιθώριο μίας έως δύο εβδομάδων για εξέταση των μελετών και διαβούλευση με τις τοπικές αρχές, πριν την εκπόνηση τεχνοοικονομικής ανάλυσης.

Καταλήγοντας, ο κ. Βαφεάδης δήλωσε ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί τον σχεδιασμό που έχει συμφωνηθεί με τη Λάρνακα, παρά τις διαφοροποιήσεις που έχουν προκύψει στη δημόσια συζήτηση.

ΚΥΠΕ