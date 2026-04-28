Θέσεις μάχης έχουν πάρει οι Λαρνακείς, που προετοιμάζονται για τη διαμαρτυρία της Τετάρτης, με τους φορείς της να δίνουν τελεσίγραφο στην κυβέρνηση και να ξεκαθαρίζουν σε πολύ ψηλούς τόνους, πως δεν πρόκειται ν’ αποδεχθούν βιομηχανικό λιμάνι.

«Εάν νομίζουν πως θα κάνουν το Βασιλικό στη Λάρνακα να το ξεχάσουν», διεμήνυσε ο δήμαρχος Λάρνακας, κατά τη διάρκεια χθεσινής δημοσιογραφικής διάσκεψης της Επιτροπής Ανάπτυξης. Η τελευταία είχε αποφασίσει ομόφωνα τη διαμαρτυρία, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα, κοντά στην είσοδο του λιμανιού.

Ο δήμαρχος Λάρνακας και ο πρόεδρος του τοπικού Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑΛ) κάλεσαν τους κατοίκους της πόλης να προσέλθουν μαζικά στη διαμαρτυρία, προκειμένου να σταλεί ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση.

«Η Λάρνακα έδειξε αρκετή ανοχή και έχει δώσει μεγάλη πίστωση στο κράτος», σημείωσε ο κ. Χατζηχαραλάμπους, υποδεικνύοντας πως δεν υπάρχει άλλος χρόνος για να δοθεί.

Ο κύριος λόγος για τη διαμαρτυρία είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην υλοποίηση έργων σε λιμάνι και μαρίνα, παρά το γεγονός πως έχουν περάσει δύο χρόνια από το τερματισμό της σύμβασης της Kition Ocean Holdings.

«Δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος, ούτε έχει παρουσιαστεί ξεκάθαρο πλάνο για το πώς προχωρούμε» σημείωσε ο κ. Βύρας, υποδεικνύοντας πως η δέσμευση του υπουργού Μεταφορών είναι πως μέχρι τις αρχές Μαΐου θα παρουσιαστεί μελέτη του Υπερταμείου, για τους χερσαίους χώρους που θα αποδεσμευτούν. «Θέλω να δώσω μια προειδοποίηση στον υπουργό. Εάν είναι μια εισήγηση για να σιωπήσουμε, δεν θα το κάνουμε», πρόσθεσε ο κ. Βύρας, προαναγγέλλοντας ακόμη πιο δυναμικές κινητοποιήσεις εάν δεν εισακουστούν οι επιθυμίες της πόλης.

Κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη έγινε εκτενής αναφορά στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται, όπως αυτές που αφορούν στην κατάθεση της μελέτης του Υπερταμείου που παραδόθηκε, όπως λέχθηκε, «με κενά και παραλείψεις».

Σε ό,τι αφορά στην ανέγερση Ναυτικού Ομίλου στη μαρίνα, ο κ. Βύρας τόνισε πως δεν ευθύνεται για τις καθυστερήσεις ο Δήμος, ο οποίος εντός Μαΐου θα προκηρύξει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Διατύπωσε, εξάλλου, αμφιβολίες ως προς την πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών για χρηματοδότηση του έργου, που θα κοστίσει πάνω από €30 εκατ. «Ζητώ δημόσια απάντηση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη χρηματοδότηση του έργου», σημείωσε.

Έντονη δυσαρέσκεια εκφράστηκε και για το αλαλούμ που προκλήθηκε από το μπλόκο που μπήκε στην Αρχή Λιμένων, η οποία είχε δεσμευτεί να παρουσιάσει πρόταση στους φορείς της Λάρνακας μέχρι το τέλος αυτού του μήνα. Επιπρόσθετα, ο δήμαρχος Λάρνακας απάντησε ένα κατηγορηματικό «όχι», εκ μέρους της Επιτροπής Ανάπτυξης, στη θέση του υπουργού Μεταφορών όπως αρχίσουν πρώτα έργα στη μαρίνα και να μετατεθεί σε μεταγενέστερο στάδιο η ανάπτυξη χερσαίων χώρων. «Εγώ θεωρώ αυτή τη θέση επικίνδυνη και προβληματική. Εύλογα διερωτάται κάποιος πως κάτι δεν πάει καλά. Πρώτα πρέπει να καθοριστεί τι θα γίνει», σημείωσε ο κ. Βύρας.

Τονίστηκε, εξάλλου, πως η Λάρνακα απαιτεί υλοποίηση της δέσμευσης του Αλέξη Βαφεάδη όπως εντός ενός ή δύο μηνών κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση που θα περιλαμβάνει «προκαταρκτικό master plan για την ανάπτυξη του λιμανιού, της μαρίνας και του χερσαίου χώρου, το προκαταρκτικό κόστος υλοποίησης, το χρηματοδοτικό σχήμα με τυχόν εμπλοκή της Αρχής Λιμένων, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης».

Δηλώνει ετοιμότητα για το έργο η Αρχή Λιμένων

Λίγες ώρες πριν τη δημοσιογραφική διάσκεψη της Επιτροπής Ανάπτυξης Λάρνακας, η Αρχή Λιμένων, μέσω ανακοίνωσης, εξέφρασε τη βούλησή της ν’ αναλάβει «την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας». Ανακοίνωσε δε πως προχωρεί στη συγκρότηση εξειδικευμένων ομάδων εργασίας, με στόχο την προετοιμασία των διαδικασιών σχεδιασμού, αδειοδότησης και υλοποίησης, «αμέσως μετά τη λήψη των αναγκαίων πολιτικών αποφάσεων».

«Η ΑΛΚ προτίθεται να προχωρήσει στην υλοποίηση των έργων στη βάση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού, ο οποίος θα καλύπτει την αναβάθμιση του λιμενικού χώρου, τον εκσυγχρονισμό της μαρίνας και την αξιοποίηση του χερσαίου χώρου, σύμφωνα με τα ευρήματα και τις αποφάσεις που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της υπό εξέλιξη μελέτης», σημειώνει και τονίζει πως η αξιοποίηση του χερσαίου χώρου αποτελεί βασική παράμετρο του συνολικού σχεδιασμού.

Η ΑΛΚ υποστήριξε, μάλιστα, πως βρίσκεται σε συνεννόηση με το Υπουργείο Μεταφορών και πως θα έχει συμβολή στις σχετικές διαβουλεύσεις. Τέλος, υπογράμμισε πως «διαθέτει την τεχνογνωσία, τους ανθρώπινους πόρους και την επιχειρησιακή ετοιμότητα για να στηρίξει αποτελεσματικά την υλοποίηση των δράσεων ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των στρατηγικών αυτών υποδομών».