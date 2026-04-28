Το 2ο Πανοράμα Κυπριακών Ταινιών διοργανώνει το Σπίτι της Κύπρου, από την Τρίτη 5 Μαΐου έως το Σάββατο 9 Μαΐου, προσκαλώντας το ελληνικό κοινό σε μια πολυδιάστατη γνωριμία με τη σύγχρονη κυπριακή κινηματογραφική δημιουργία.

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης θα προβληθούν επιλεγμένες κυπριακές παραγωγές και συμπαραγωγές Κύπρου–Ελλάδας, οι οποίες έχουν διακριθεί σε σημαντικά φεστιβάλ στην Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206, Ταύρος) καθώς και στο Σπίτι της Κύπρου (Ξενοφώντος 2, Σύνταγμα), με ελεύθερη είσοδο και σειρά προτεραιότητας. Η διοργάνωση απευθύνεται σε θεατές άνω των 15 ετών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία του κυπριακού κινηματογράφου στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Το «Πανοράμα Κυπριακών Ταινιών», που καθιερώνεται πλέον ως ετήσιος θεσμός, αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας του κυπριακού κινηματογράφου στην Ελλάδα, δίνοντας βήμα σε δημιουργούς, ενισχύοντας τον διάλογο και φέρνοντας στο προσκήνιο μια κινηματογραφία που εξελίσσεται δυναμικά και με διεθνή απήχηση.

Μέσα από προβολές ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους, αναδεικνύονται η αισθητική τόλμη των δημιουργών, η θεματική ωριμότητα της σύγχρονης παραγωγής, αλλά και η σύνδεση με τις ρίζες και την κινηματογραφική ταυτότητα της Κύπρου. Παράλληλα, το Πανοράμα προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να ανακαλύψει νέες φωνές, αλλά και να επανασυνδεθεί με σημαντικές στιγμές της κινηματογραφικής ιστορίας.

Αναλυτικό πρόγραμμα προβολών

Τρίτη 5 Μαΐου

19:00 – 20:30 | Έναρξη – Αφιέρωμα στον Ντίνο Κατσουρίδη

Προβολή ντοκιμαντέρ: «Μια ζωή σαν σινεμά – Ντίνος Κατσουρίδης» (Ισαβέλλα Μαυράκη, 2012, 65’)

21:00 – 22:35 | Ταινία Έναρξης

«Οι Αδίστακτοι» (Ντίνος Κατσουρίδης, 1965, 95’)

22:35 – 24:00 | Δεξίωση έναρξης

Τετάρτη 6 Μαΐου

19:00 – 20:15 | Ταινίες μικρού μήκους (68’)

Adoption is an Option – Χριστίνα Τρύφωνος (2024, 15’)

Ο Μεγάλος Περίπατος του Νίκου – Ανδρέας Σεϊττάνης (2025, 25’)

Η Επίσκεψη – Λουή Πατσιά (2025, 9’)

Τα 15 Πορτοκάλια Έρχονται – Κωνσταντίνος Κυπριανίδης (2025, 15’)

Η Υφάντρα – Γιώργος Τσαγγάρης (2025, 4’)

20:30 – 23:00 | Ταινία μεγάλου μήκους

Το Τάμα – Ανδρέας Πάντζης (Κύπρος/Ελλάδα, 153’)

(παρουσία σκηνοθέτη)

Πέμπτη 7 Μαΐου

19:00 – 20:30 | Ταινίες μικρού μήκους (56’)

Aria – Μυρσίνη Αριστείδου (Κύπρος/Γαλλία, 2017, 13’)

Πρελούδιο για μια Σουπερνόβα – Χρίστος Αρτεμίου (2025, 27’)

Overnight Coup – Μαρίνα Ξενοφώντος (2025, 16’)

20:30 – 22:30 | Ταινία μεγάλου μήκους

Κάμπια Νύμφη Πεταλούδα – Κύρος Παπαβασιλείου (2023, 91’)

(παρουσία σκηνοθέτη)

Παρασκευή 8 Μαΐου

Παρουσίαση – Συζήτηση «Τα Κυπριακά Διεθνή Φεστιβάλ». Ανάλυση της διεθνούς παρουσίας των κυπριακών φεστιβάλ και των προοπτικών τους. Συμμετέχουν εκπρόσωποι σημαντικών θεσμών, μεταξύ άλλων:

Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού

Cyprus Film Days

ISFFC

Animafest

Queer Wave

20:30 – 20:50 | Μικρού μήκους (22’)

ΤΣΙΚΙΤΙΚΛΟΝ. Η Νεράιδα και το Παλικάρι – Μάριος Μεττής (14’)

No Parking – Σωτήρης Χρίστου (8’)

20:50 – 22:50 | Ταινία μεγάλου μήκους

Πέντε Σελίνια Νάιλον – Χρίστος Σιοπαχάς (116’)

(η τελευταία ταινία του δημιουργού)

Σάββατο 9 Μαΐου

10:00 – 15:00 | Σπίτι της Κύπρου

«Σίνε-ταξίδι» – Βιωματικό σεμινάριο. Για εκπαιδευτικούς και γονείς, σε συνεργασία με το Κέντρο «Σχεδία».

19:00 – 20:30 | Παρουσίαση – Συζήτηση. «Η θέση της Κύπρου στο σύγχρονο ευρωπαϊκό κινηματογραφικό τοπίο»

Θέματα χρηματοδότησης και συνεργασιών Κύπρου–Ελλάδας.

Συμμετέχουν:

Έλενα Χριστοδουλίδου

Αθηνά Καρτάλου (ΕΚΟΜΕ)

Λευτέρης Ελευθερίου (Invest Cyprus)

Δανάη Στυλιανού

20:30 – 22:00 | Ταινία λήξης

Σμαράγδα – Αιμίλιος Αβραάμ (2024, 99’). Bραβευμένη στο Cyprus Film Days 2025

22:00 – 23:30 | Δεξίωση λήξης

Συνεργασίες και υποστήριξη

Το Πανοράμα υλοποιείται με τη στήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού Κύπρου και του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, τοι Film in Cyprus και τα φεστιβάλ ISFFC και Cyprus Film Days