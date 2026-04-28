Απάντηση σε δημοσίευμα που αφορά την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου εξέδωσε η ΑΣΤΕΠΑΗΚ, υποστηρίζοντας ότι η μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορεί να επιτευχθεί ούτε με προνομιακές μεταχειρίσεις ούτε με πολιτικές που, όπως αναφέρει, δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρισμού.

Η οργάνωση σημειώνει ότι υπάρχει συμφωνία ως προς τη θέση ότι το φθηνό ρεύμα δεν προκύπτει από «χάρες» ή μεταφορά κόστους στους καταναλωτές. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι η συζήτηση συγχέει την έννοια της προνομιακής μεταχείρισης με την ανάγκη διόρθωσης πολιτικών που, όπως αναφέρει, διατηρούν εδώ και χρόνια το κόστος ηλεκτρισμού σε υψηλά επίπεδα.

Όπως επισημαίνεται, η ΑΗΚ δεν ζητά επιδοτήσεις για ασύμφορες επενδύσεις, ούτε παράκαμψη των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, ούτε μετακύλιση κόστους στους καταναλωτές. Τέτοιες πρακτικές, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν είναι αποδεκτές ούτε βιώσιμες.

Η ΑΣΤΕΠΑΗΚ αναφέρει ότι, παρά τη σημαντική αύξηση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το όφελος για τους καταναλωτές παραμένει περιορισμένο, καθώς οι λογαριασμοί ηλεκτρισμού δεν έχουν μειωθεί ουσιαστικά. Όπως υποστηρίζει, το συνολικό κόστος εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στα υψηλότερα στην Ευρώπη.

Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζεται ότι σε ένα μικρό και απομονωμένο ενεργειακό σύστημα, όπως της Κύπρου, η τιμή της αγοράς καθορίζεται από το κόστος του βασικού παραγωγού. Κατά την ΑΣΤΕΠΑΗΚ, όσο αυτό παραμένει υψηλό, ο ανταγωνισμός από μόνος του δεν επαρκεί για τη μείωση των τιμών προς τον καταναλωτή.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον τρόπο ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών, με την οργάνωση να υποστηρίζει ότι προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών, όπως οι στέγες. Όπως αναφέρει, η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σε οροφές — σε οικιστικά, εμπορικά, βιομηχανικά και αγροτικά υποστατικά — μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγής χωρίς πρόσθετη πίεση στη γη.

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι τέτοιες λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν τόσο μέσω net metering για αυτοκατανάλωση όσο και μέσω net billing για παραγωγή προς πώληση, συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού για τους πολίτες και στην ενίσχυση της αποκεντρωμένης παραγωγής.

Αντίθετα, η εκτεταμένη αξιοποίηση εδαφικών εκτάσεων για φωτοβολταϊκά έργα, ενώ παραμένουν ανεκμετάλλευτες πολλές στέγες, δεν αποτελεί, σύμφωνα με την ΑΣΤΕΠΑΗΚ, ορθολογική επιλογή.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η ενεργειακή πολιτική δεν πρέπει να οδηγεί σε κοινωνική ένταση. Η ΑΣΤΕΠΑΗΚ σημειώνει ότι η ΑΗΚ και η κοινωνία δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε αντιπαράθεση, υπογραμμίζοντας ότι ο ρόλος του οργανισμού είναι να υπηρετεί τους πολίτες.

Η οργάνωση αναφέρει ότι τα προβλήματα του παρελθόντος δεν μπορούν να επιλυθούν μέσω αντιπαραθέσεων, αλλά απαιτούν συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ διοίκησης, εργαζομένων και πολιτείας.

Καταληκτικά, υποστηρίζει ότι η συζήτηση δεν πρέπει να περιορίζεται στο δίλημμα «χάρες ή αγορά», αλλά να επικεντρώνεται στο κατά πόσο το ισχύον πλαίσιο οδηγεί σε ουσιαστικά αποτελέσματα για τον καταναλωτή, τονίζοντας ότι οι κανόνες χωρίς πραγματική μείωση κόστους δεν αποτελούν επιτυχημένη πολιτική.