Ο ΣΕΛΚ διοργάνωσε με επιτυχία ανοιχτή εκδήλωση για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, το Σάββατο 25 Απριλίου 2026, στο Youth Makerspace Larnaka, στο Πάρκο Σαλίνα.

Η εκδήλωση προσέλκυσε συμμετέχοντες από όλες τις ηλικιακές ομάδες και εντάσσεται στο πλαίσιο της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, η πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τη διαχρονική του δέσμευση για προώθηση της χρηματοοικονομικής παιδείας και ενδυνάμωση της κοινωνίας με πρακτικές γνώσεις.

Πρακτική οικονομική γνώση

Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην κατανόηση βασικών οικονομικών εννοιών που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, όπως η διαχείριση προσωπικών και οικογενειακών οικονομικών, η αποταμίευση, τα δάνεια, οι επενδύσεις και ο ορθολογικός προϋπολογισμός.

Μέσα από διαδραστικά εργαστήρια και προσομοιώσεις πραγματικών συνθηκών, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν γνώσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες διαφορετικών ηλικιακών ομάδων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε παιδιά και νέους, με στόχο την καλλιέργεια υγιών οικονομικών συμπεριφορών από νεαρή ηλικία.

Δηλώσεις Παπαδάτου

Ο γενικός διευθυντής του ΣΕΛΚ, Ανδρέας Παπαδάτος, ανέφερε ότι ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός αποτελεί κρίσιμη δεξιότητα για τον σύγχρονο πολίτη, καθώς οι οικονομικές αποφάσεις γίνονται όλο και πιο σύνθετες.

Όπως σημείωσε, η επαρκής γνώση των βασικών οικονομικών αρχών λειτουργεί ως καταλύτης για ορθολογικές και υπεύθυνες επιλογές.

Αναφερόμενος στη νέα γενιά, τόνισε ότι η διαμόρφωση υγιών οικονομικών συνηθειών αρχίζει από τα πρώτα στάδια της ζωής και ότι τέτοιες πρωτοβουλίες βοηθούν παιδιά και νέους να αναπτύξουν υπεύθυνη στάση απέναντι στη διαχείριση των οικονομικών τους.

Συνεργασίες και θεσμικός ρόλος

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Λάρνακας, του CFA Society Cyprus, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, του Junior Achievement Cyprus και της Συντονιστικής Επιτροπής Λάρνακα-Αμμοχώστου του ΣΕΛΚ.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 65 χρόνων παρουσίας του Συνδέσμου, η δράση ενισχύει τον θεσμικό του ρόλο στην προώθηση της διαφάνειας, της υπευθυνότητας, της επαγγελματικής αριστείας και της οικονομικής παιδείας στην κυπριακή κοινωνία.