Έντονα φαινόμενα σημειώνονται σε διάφορες περιοχές της Κύπρου στα ορεινά, με το χαλάζι να σκεπάζει αυλές σπιτιών και δρόμους.

Σε εικόνες και βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, φαίνεται πως σημειώθηκαν βροχές, καταιγίδες και χαλαζόπτωση στη βάση και της πρόγνωσης του Τμήματος Μετεωρολογίας.

Τα φαινόμενα δεν αναμένεται να υποχωρήσουν ούτε τις επόμενες ημέρες, με βροχές εκτιμάται και η έλευση του Μαΐου.

Εικόνες από το Καλό Χωριό:

Εικόνες από Μουτουλλά:

Συγκεκριμένα στην πρόγνωση αναφέρεται πως, αύριο Τετάρτη θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, οι οποίες κατά τις απογευματινές ώρες είναι πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Εικόνες από τον Ασκά:

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, από τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι παροδικά μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας.

Εικόνες από τη σελίδα ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ