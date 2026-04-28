Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προειδοποιεί ότι θα προχωρήσει η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης των εργαζομένων στο Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, στο Ωρομίσθιο Προσωπικό του ΟΚΥπΥ και στο προσωπικό των Σχολικών Εφορειών.

Σε ανακοίνωσή της, η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ αναφέρει ότι αποφάσισε τη Δευτέρα την εφαρμογή απεργιακών ή δυναμικών μέτρων, σε συνεργασία με τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τους συγκεκριμένους εργαζόμενους, εφόσον η Κυβέρνηση δεν προχωρήσει το επόμενο διάστημα σε συμφωνία για τη συλλογική σύμβαση 2025-2027.

Σύμφωνα με τη συντεχνία, τα αιτήματα υποβλήθηκαν στις 25 Απριλίου 2025 και αφορούν την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης. Η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ σημειώνει ότι από το 2010 μέχρι σήμερα έχει παραχωρηθεί μόνο γενική αύξηση 1,5% στους μισθούς, την 1η Οκτωβρίου 2024, ενώ τα αρχικά των μισθολογικών κλιμάκων παραμένουν μειωμένα κατά 10% από το 2012.

Η συντεχνία αναφέρει ακόμη ότι οι τρεις πρώτες από τις δέκα κλίμακες του συγκεκριμένου προσωπικού βρίσκονται στον κατώτατο μισθό, υπογραμμίζοντας ότι η βελτίωση των χαμηλών κλιμάκων και οι γενικές αυξήσεις είναι απαραίτητες ώστε οι μισθοί να επιτρέπουν αξιοπρεπή διαβίωση.

Η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ τονίζει πως η Κυβέρνηση οφείλει να δίνει το καλό παράδειγμα και να στηρίζει τους χαμηλά αμειβόμενους εργαζόμενους.

Παράλληλα, αποφάσισε την εντατικοποίηση των διαβουλεύσεων για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης του υπαλληλικού προσωπικού του ΟΚΥπΥ, με εφαρμογή μισθολογικών κλιμάκων. Όπως αναφέρει, ο ΟΚΥπΥ είναι ο μόνος οργανισμός στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που δεν εφαρμόζει κλίμακες μισθοδοσίας, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τη συντεχνία, το προσωπικό του να τυγχάνει δυσμενέστερης μεταχείρισης σε σχέση με το προσωπικό άλλων οργανισμών.

Η οργάνωση σημειώνει, τέλος, ότι θα εντατικοποιήσει τις ενέργειες ενημέρωσης όλων των εμπλεκομένων και των μελών της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων για τα προβλήματα που, όπως υποστηρίζει, θα προκύψουν εάν εφαρμοστεί ο νόμος για την κατάργηση των Σχολικών Εφορειών το 2029.

Η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ υπογραμμίζει ότι η απόφαση για κατάργηση των Σχολικών Εφορειών θα δημιουργήσει μόνο προβλήματα και πρέπει να διαφοροποιηθεί.