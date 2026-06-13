2 κόμματα, ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ, που ιδεολογικά απέχουν εκατομμύρια έτη φωτός μεταξύ τους, αλλά συμμετέχουν στην κυβερνητική συμμαχία υπό την Προεδρία Χριστοδουλίδη, ερίζουν τώρα (πιο απλά: τσακώνονται τώρα) για ακόμα ένα οφίτσιο. Συγκεκριμένα, εκείνο της επιτροπής Περιβάλλοντος η οποία, την περασμένη Πέμπτη οδηγήθηκε σε αδιέξοδο για αυτό το οφίτσιο.

> Αντί σχολίου, ανατρέχω στον υπέροχο στίχο του Διονύση Σαββόπουλου που, υπό προϋποθέσεις, μπορούμε να τα βρούμε με όποιον να ’ναι: Ολαρία ολαρά γύρω γύρω τα παιδιά/ Ο μαρκήσιος ντε Σαντ μ’ ένα χίπη / Ο φονιάς με το θύμα αγκαλιά/ Ο γραμματέας μαζί με τον αλήτη/ Κι η παρθένα με τον σατανά!

Υστερόγραφο: Στο αυριανό μας φύλλο, αναφέρομαι ειδικώς στις αλλόκοτες πολιτικές συμμαχίες του δούναι και λαβείν. Αρκεί να νέμονται την εξουσία…

5 νάρκες στην οικονομία «που συνθέτουν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ» επισημαίνει και αναλύει το χθεσινό Philenews. Συγκεκριμένα:

> Το Τερματικό του Βασιλικού. Το GSI (Great Sea Interconnector). Το γιγαντιαίο έργο υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης που στοχεύει να συνδέσει το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο της Κύπρου με την Ελλάδα (μέσω Κρήτης) και κατ’ επέκτασην με την υπόλοιπη Ευρώπη. Το ΓεΣΥ. Ο αφθώδης πυρετός. Και η κρίση στην Μέση Ανατολή.

Υπογράμμιση: Υπάρχει ακόμα μία «νάρκη», αλλά δεν νομίζω ότι επιβαρύνει την οικονομία της Κύπρου. Αντίθετα ενισχύει την οικονομία της Μητέρας Πατρίδας. Αφορά τις χιλιάδες των συμπατριωτών που θα μας έρθουν το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμός (ΕΟΤ) λέει ότι συνολικά αναμένονται περισσότεροι από 40 εκατομμύρια επισκέπτες φέτος το καλοκαίρι. Αριθμητικά, οι επισκέπτες από την Κύπρο μας είναι πολύ λιγότεροι. Αλλά, όπως λένε ξενοδόχοι, εστιάτορες, εισιτήρια αεροπορικά και για πλοία για τουριστικούς προορισμούς, κυρίως στα νησιά, «είναι πολύ πιο γενναιόδωροι»!

24,3% των εργαζομένων στην Ελλάδα είναι αυτοαπασχολούμενοι, Στην ΕΕ είναι 12,9%.

> Αυτοί οι αριθμοί εξηγούν και τη μεγάλη απόκλιση σε σχέση με τους μισθούς άλλων χωρών, καθώς τα στοιχεία της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων), δείχνουν ότι στους ελεύθερους επαγγελματίες υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή, σε αντίθεση με τους μισθωτούς που, θέλουν-δεν-θέλουν, δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα!

1.559 μέρες συμπληρώθηκαν χθες, Παρασκευή 12 Ιουνίου, από την ημέρα που ο Πούτιν κήρυξε πόλεμο κατά της Ουκρανίας, κατέβαλε εδάφη της τα οποία προσάρτησε στα δικά του με κίβδηλα δημοψηφίσματα.

> Ο χρόνος διάρκειας του πολέμου στην Ουκρανία, έχει ξεπεράσει πλέον τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

$5.000 είναι τα λύτρα που ένας Λίβυος στρατιωτικός ζήτησε –και έλαβε– από τις οικογένειες Κούδων-Ιρακινών που προσπαθούσαν το καλοκαίρι πέρυσι να μπουν στη Βρετανία.

> Έφτασαν, αλλά δεν μπόρεσαν να μπουν. Και τους έστειλαν πίσω.

ΥΓ: Εάν έβαζε ο κάθε ένας από εμάς τον εαυτό μας στη θέση αυτών των ανθρώπων, που αφήνουν τον τόπο τους γιατί δεν έχουν δουλειά και οι οικογένειές τους πεθαίνουν από πείνα, δεν θα κάναμε το ίδιο;

3 χώρες και 16 πόλεις φιλοξενούν το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη.

> Είναι η πρώτη φορά που θα διεξαχθεί σε μία ολόκληρη ήπειρο, την Βόρεια Αμερική, καθώς αγώνες θα πραγματοποιηθούν στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό. Ο Θεός να βάλει το χέρι του να απολαύσουμε ένα καλό Μουντιάλ και να μην έχουμε επεισόδια.

Υπογράμμιση: 13 τύποι καρκίνου θα εντοπίζονται με απλή εξέταση αίματος, σύμφωνα με ανακοίνωση της αυστριακής εταιρείας τεχνολογίας Wholomics. To 95% των όγκων θα εντοπίζονται ακόμη και σε πρώιμο στάδιο σύμφωνα με την εταιρεία.

(*) Οι Αριθμοί έχουν τη δική τους γλώσσα. Οι Υπογραμμίσεις προκαλούν!