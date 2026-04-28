Η ΚΡΙΣΗ που προκλήθηκε με τον πόλεμο στο Ιράν, έφερε στο προσκήνιο την ενεργοποίηση των μηχανισμών αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ενεργοποιήσει εν μέρει αυτή τη ρήτρα, όχι σε συλλογικό επίπεδο, αλλά σε διμερές, ζητώντας από εταίρους της στην Ένωση, να ενισχύσουν την ασφάλεια της.

ΔΕΝ έμεινε, ωστόσο, μόνο σε αυτό η Λευκωσία, αλλά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατέθεσε προς συζήτηση επεξεργασμένη φόρμουλα για το πως θα υλοποιηθεί αυτή η ρήτρα. Το όλο θέμα συζητήθηκε και κατά την πρόσφατη άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που φιλοξενήθηκε στην Κύπρο. Και έτυχε θετικής υποδοχής από τους ηγέτες των κρατών-μελών. Κι αυτό προκύπτει και από δηλώσεις Ευρωπαίων ηγετών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σχολιάζοντας τη δήλωση του Γάλλου ομολόγου του, Εμανουέλ Μακρόν, ότι το άρθρο 42,7 δεν είναι απλώς λόγια, είπε ότι δεν είναι λόγια και το είδαμε και στην Κύπρο, που χωρίς να έχουμε ενεργοποιήσει το συγκεκριμένο άρθρο, είχαμε άμεση ανταπόκριση από πέντε κράτη μέλη της Ε.Ε. Κι αυτό που έγινε στην Κύπρο, ανέφερε, «χρησιμοποιείται ως υποδομή, ως η βάση για να πάμε να έχουμε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για το τι θα γίνεται συγκεκριμένα, με απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που προκύπτουν, αν και εφόσον ένα κράτος ενεργοποιήσει το συγκεκριμένο άρθρο».

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι ο κ. Μακρόν, βρισκόμενος στην Αθήνα, όπου μετέβη μετά την Κύπρο, διαμήνυσε ότι «θα είμαστε εδώ». Απαντούσε στο ερώτημα τι θα έπραττε το Παρίσι εάν η Τουρκία απειλούσε την κυριαρχία της Ελλάδας, υπενθυμίζοντας τη στάση του Παρισιού το καλοκαίρι του 2020, αλλά και τη συμπαράσταση στην Κύπρο τον περασμένο Φεβρουάριο.

ΑΥΤΟ σημαίνει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Όχι μόνο ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, αλλά και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ συμμάχων. Γνωρίζουμε πως όταν τα διαφορετικά συμφέροντα εναρμονίζονται τότε αυτό μπορεί να συγκροτήσει μια συμμαχία, που θα βοηθήσει όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή.

Η ΕΛΛΑΔΑ και Κύπρος κτίζουν συμμαχίες, συνεργασίες, με βάση το διεθνές δίκαιο, έχοντας ως μόνιμο στόχο την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων. Οι συμμαχίες αυτές λειτουργούν και αποτρεπτικά, σε όσα σχεδιάζει σε βάρος μας η κατοχική Τουρκία.

ΔΕΝ επιστρατεύουμε ποσώς διπλωματικές διατυπώσεις και ως εκ τούτου ευθέως σημειώνουμε ότι οι συνεργασίες αυτές αποσκοπούν και στο να λειτουργούν αποτρεπτικά και στα επεκτατικά σχέδια της κατοχικής δύναμης.