Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΑΥΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ταυτισμένος με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο που καταγράφεται στην Κύπρο τις τελευταίες δεκαετίες, ο Όμιλος Λανίτη παραμένει συνεπής πρωτοπόρος στις προσπάθειες για συνεχή εξέλιξη και διάκριση σε όλους τους τομείς, με αυστηρή προσήλωση στις παρακαταθήκες των ιδρυτών του.

Η ιστορική διαδρομή και εξέλιξη του Ομίλου Λανίτη καταδεικνύει ότι στον πυρήνα του αξιακού του συστήματος συνυπάρχουν τα συστατικά της επιτυχίας, όπως είναι το όραμα, η εργατικότητα, η αξιοπιστία και η αισιοδοξία.

Η πορεία αυτή υπήρξε ανέκαθεν συνυφασμένη με τη διορατικότητα, το επιχειρηματικό πνεύμα αλλά και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, που βρίσκεται στον γενετικό κώδικα του Ομίλου, στοιχεία τα οποία του επέτρεψαν να έχει καταλυτική παρουσία σε όλες τις κομβικές φάσεις της οικονομίας και κοινωνίας της Κύπρου.

Ο σπόρος της δημιουργίας του Ομίλου Λανίτη φυτεύτηκε περί τα τέλη του 19ου αιώνα. Του Ομίλου ηγείται σήμερα η τέταρτη γενιά της οικογένειας Λανίτη, η οποία σταδιακά παραδίδει τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά, επιβεβαιώνοντας εμπράκτως την προοπτική για ακόμη μεγαλύτερη ανέλιξη και επιτυχίες.

Ο Όμιλος επενδύει και δραστηριοποιείται σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς όπως τις κατασκευές, την ανάπτυξη γης και ακινήτων, τις αναπτύξεις γκολφ και μαρίνων, τις τουριστικές και ταξιδιωτικές επιχειρήσεις, την ξενοδοχειακή βιομηχανία, τη ψυχαγωγία, τα εστιατόρια, το εμπόριο και τις εισαγωγές πρώτων υλών και την ενέργεια.

Ο Όμιλος κατέχει μεγάλο αριθμό επενδύσεων μέσω θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, όπως οι κατασκευές (Cybarco Contracting), η ανάπτυξη γης και ακινήτων (Cybarco Development), οι αναπτύξεις γκολφ και μαρίνων (Lanitis Golf Public Co, Limassol Greens, Limassol Marina), ο τουρισμός, η ταξιδιωτική και ξενοδοχειακή βιομηχανία (Amathus Ltd, Amathus Corporation, Amathus Aegeas), η εστίαση και η αναψυχή (Lanitis Entertainment, Amathus Leisure, Carob Mill Restaurants, Fasouri Watermania Waterpark, Gloria Jean’s), το εμπόριο και οι εισαγωγές πρώτων υλών (Lanitis Electrics, Lanitis Aristophanous, Lanitis Gas), οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Lanitis Energy, Conercon Energy Solutions).

Η Lanitis E.C. Holdings, η μητρική εταιρεία του Ομίλου, έχει την ευθύνη του σχεδιασμού της επενδυτικής στρατηγικής και ανάπτυξης του Ομίλου, της διαμόρφωσης εσωτερικών διαδικασιών και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των διαφόρων εταιρειών του, ιδιαίτερα στους τομείς της στρατηγικής, των οικονομικών, της επικοινωνίας, της τεχνολογίας και του ανθρώπινου δυναμικού.

Ακολουθώντας την εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς και τις αναπτυξιακές ανάγκες της κυπριακής αγοράς, η Lanitis E.C. Holdings εντάσσει σταδιακά νέους επενδυτικούς τομείς στο χαρτοφυλάκιό της, όπως ενέργεια (με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές), τεχνολογία, start-up εταιρείες και υποδομές στην υγεία και την εκπαίδευση.

Ο Όμιλος είναι επίσης γνωστός για την ανθρωπιστική και κοινωνική του προσφορά, ιδιαίτερα στους τομείς του πολιτισμού, της παιδείας και της υγείας. Το 2001 ιδρύθηκε το Ίδρυμα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί ως «όχημα» για τις δραστηριότητες ΕΚΕ όλων των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου.

Το ευρύ φάσμα της επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου είναι αποτέλεσμα των πολυάριθμων επιχειρηματικών κατευθύνσεων που ακολουθεί διαχρονικά με επιτυχία. Ο Όμιλος εξελίσσεται, επεκτείνεται και ενισχύεται διαρκώς, αποτελώντας απτή απόδειξη της προοπτικής της Κύπρου για δημιουργία και της ικανότητάς της να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται με επιτυχία.

