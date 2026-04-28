Νέα άνοδο καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές παρακολουθούν την επόμενη κίνηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή, με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν να παραμένουν σε αδιέξοδο.

Το Στενό του Ορμούζ παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστό, προκαλώντας διαταραχές στις ενεργειακές προμήθειες και εντείνοντας την ανησυχία για την πορεία των διεθνών τιμών.

Το Brent σημειώνει άνοδο 1,15%, στα 109,48 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI ενισχύεται κατά 1,13%, στα 97,46 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Τραμπ φέρεται να απορρίπτει την τελευταία ιρανική πρόταση, με βάση την οποία η συζήτηση για τα πυρηνικά θα μπορούσε να αναβληθεί μέχρι την επίλυση της κρίσης στο Ορμούζ.

Το Σαββατοκύριακο, ο Αμερικανός Πρόεδρος ακύρωσε το ταξίδι των απεσταλμένων του στο Πακιστάν, όπου μετέβη ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Την ίδια ώρα, οι διαταραχές στην περιοχή συνεχίζονται, ενώ έξι ιρανικά δεξαμενόπλοια αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή λόγω του αμερικανικού ναυτιλιακού αποκλεισμού.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Προέδρου, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε τον αποκλεισμό του στενού «οικονομικό πυρηνικό όπλο», λέγοντας ότι το Ιράν επιχειρεί να επιβάλει τη δική του κυριαρχία στην περιοχή.

Μιλώντας στο Fox News, υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός της στρατηγικής θαλάσσιας οδού δείχνει γιατί δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Όπως είπε, εάν η Τεχεράνη αποκτούσε πυρηνικά όπλα, θα «κρατούσε όλη την περιφέρεια όμηρο».

Capital.gr