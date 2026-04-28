Στο πλαίσιο διερεύνησης της θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης, που συνέβη στις 27 Μαρτίου, με αποτέλεσμα τον θάνατο του 28χρονου Αντρέα Αντωνίου, στην Έγκωμη, κλείνει απόψε για σκοπούς αναπαράστασης, τμήμα της λεωφόρου Γρίβα Διγενή.

Συγκεκριμένα, ο δρόμος με κατεύθυνση από κέντρο Λευκωσίας προς Έγκωμη, θα παραμείνει κλειστός, από τις 8μ.μ. μέχρι και τις 10μ.μ., από τη συμβολή του με την οδό Αγίου Προκοπίου (φώτα Κύκκου) μέχρι τη φωτοελεγχόμενη διασταύρωσή της με την οδό 25ης Μαρτίου.

Η τροχαία κίνηση στη διέλευση που επηρεάζεται θα διοχετεύεται από την οδό Αγίου Προκοπίου προς τον κυκλικό κόμβο Κολοκασίδη διαμέσου των οδών Αγίου Προκοπίου, Δελφών, Αχαιών και Κυριάκου Μάτση.

Η Αστυνομία ζητά την κατανόηση του κοινού για την όποια ταλαιπωρία πιθανό να προκληθεί και καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τον Κλάδο Εξέτασης & Αναπαράστασης Τροχαίων Συγκρούσεων της Τροχαίας Αρχηγείου, σε συνεργασία με την ανακριτική ομάδα της Τροχαίας Λευκωσίας.

Υπενθυμίζεται ότι θανατηφόρα οδική σύγκρουση σημειώθηκε στις 27 Μαρτίου, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονη στην λεωφόρο Γρίβα Διγενή, στην Έγκωμη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, συγκρούστηκε με την μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο άτυχος 28χρονος.

Ο μοτοσυκλετιστής, ο οποίος να σημειωθεί έφερε προστατευτικό κράνος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου ο επί καθήκοντι ιατρός πιστοποίησε τον θάνατό του.