Βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων, κατέδειξε η νενομισμένη νεκροτομή, που διενεργήθηκε τη Δευτέρα επί της σορού του 28χρονου Αντρέα Αντωνίου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση την περασμένη Παρασκευή.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, τη νεκροτομή διενήργησε ο ιατροδικαστής, Ορθόδοξος Ορθοδόξου.

Υπενθυμίζεται πως η θανατηφόρα οδική σύγκρουση σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονη στην λεωφόρο Γρίβα Διγενή, στην Έγκωμη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, συγκρούστηκε με την μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο άτυχος 28χρονος.

Ο μοτοσυκλετιστής, ο οποίος να σημειωθεί έφερε προστατευτικό κράνος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου ο επί καθήκοντι ιατρός πιστοποίησε τον θάνατό του.

ΚΥΠΕ