Μέχρι και επαύλεις κτίστηκαν σε χαλίτικη γη στον Κόρνο, όπως καταγγέλλει ο Δήμαρχος Λευκάρων, Σοφοκλής Σοφοκλέους, ο οποίος θεωρεί ότι πρέπει να τερματιστεί η καταπάτηση κρατικών τεμαχίων. Πέραν των επαύλεων, φαίνεται να έχουν κτιστεί και μικρότερα σπίτια ή και πρόχειρες κατασκευές, να έγιναν επεκτάσεις ιδιωτικών ακινήτων σε κρατική γη ή να χρησιμοποιούνται ως κήποι, χώροι ξεκούρασης κοκ.

«Οι επαύλεις είναι υπαρκτές, όπως και τα ονόματα των κατόχων τους», είπε ο Δήμαρχος Λευκάρων. Όταν ρωτήσαμε τον κ. Σοφοκλέους αν ο αριθμός τους περιορίζεται σε πέντε-έξι ανέφερε ότι μιλάμε για περισσότερες. «Όταν λέμε επαύλεις, εννοούμε επαύλεις», είπε ο Δήμαρχος Λευκάρων για να τονίσει ότι δεν μιλάμε για συνηθισμένα σπίτια.

Ο κ. Σοφοκλέους ανέφερε αρχικά ότι ο Κόρνος είναι, εν πολλοίς, κτισμένος σε κυβερνητική γη, η οποία καταλαμβάνει το 70% της κοινότητας και ανέρχεται σε εκατοντάδες οικόπεδα αξίας εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Λευκάρων, ζήτησε ενημέρωση ως προς τον αριθμό των καταπατήσεων, τι αφορούν αλλά και πως τυγχάνει χειρισμού το όλο θέμα το οποίο, όπως είπε, χρονολογείται εδώ και δεκαετίες με ανοχή του κράτους. «Η ανοχή αυτή οδήγησε ιδιώτες να ανεγείρουν οικίες, με ή χωρίς πολεοδομική άδεια ή και σε άλλες κατασκευές σε γη που δεν τους ανήκει», ανέφερε.

Ερωτηθείς ως προς τον αριθμό των οικιών, οι οποίες έχουν κτιστεί, ο Δήμαρχος Λευκάρων ανέφερε ότι ζήτησε στοιχεία από το Τμήμα Κτηματολογίου με την επαρχιακή λειτουργό του οποίου στη Λάρνακα έγιναν ήδη δύο συναντήσεις. Επικαλέστηκε δε επιστολή δια της οποίας ζήτησε να γίνει καταγραφή και επαναξιολόγηση της όλης κατάστασης και λήψη μέτρων άρσης των παρανομιών ή ακόμη και νομιμοποίησης τους, όχι χαριστικά, αλλά με ανταλλαγή γης ίσης αξίας. Βεβαίως, αυτό προϋποθέτει ότι ο καταπατητής διαθέτει άλλη γη προς ανταλλαγή. Δεν μιλάμε για μία μεμονωμένη περίπτωση, είπε.

Ο κ. Σοφοκλέους ανέφερε, ότι επί υπουργίας Νεοκλή Συλικιώτη, είχε αποφασιστεί ο διαχωρισμός εκατοντάδων οικοπέδων με σκοπό να διατεθούν σε πολίτες, με διάφορα κριτήρια. Όπως είπε, το μέτρο αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί και σήμερα με το διαχωρισμό οικοπέδων, σε σχετικά χαμηλές τιμές, ώστε να προσελκύσουν πολίτες από διάφορες περιοχές της Κύπρου, με σκοπό να στεγαστούν με παράλληλη ανάπτυξη της περιοχής.