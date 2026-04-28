Στον στίβο, ο Μαραθώνιος είναι έτσι κι αλλιώς άθλος, πόσο μάλλον για την Έιλις ΜακΚόλγκαν, η οποία στο Λονδίνο τερμάτισε με το παπούτσι της γεμάτο αίμα

Μπορεί ο Σεμπάστιαν Σάγουε να είναι οι μεγάλος νικητής στον Μαραθώνιο του Λονδίνου, όμως η Έιλις ΜακΚόλγκαν, είναι μια ηρωίδα για την Μεγάλη Βρετανία.

Στα 35 της τερμάτισε στην 7η θέση, αλλά το σημαντικό είναι ότι τα κατάφερε με το δεξιό πόδι της να αιμορραγεί. Το αίμα έχει κάνει κατακόκκινο τι μισό παπούτσι της.

Η 35χρονη Ολυμπιονίκης σημείωσε χρόνο 2:24:51, παρά το γεγονός ότι τραυματίστηκε μετά το πρώτο μισό του αγώνα. Τελικά τερμάτισε μόλις 26 δευτερόλεπτα αργότερα από το προσωπικό της ρεκόρ, το οποίο είχε πετύχει πέρυσι, όταν είχε τερματίσει στην 8η θέση.

Η Σκωτσέζα αλλά και οι λάτρεις του στίβου θα μείνουν προφανώς με την απορία τι θα είχε πετύχει αν δεν είχε τραυματιστεί.

Ο στίβος και η εξήγηση της Έιλις ΜακΚόλγκαν για τον Μαραθώνιο

Μετά τον αγώνα, η ΜακΚόλγκαν – κόρη της θρυλικής Βρετανίδας δρομέα Λιζ ΜακΚόλγκαν, η οποία ήταν «χρυσή» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1991 και «ασημένια» στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1988, στα 10.000 μέτρα-, εξήγησε πώς συνέβη ο τραυματισμός της: «Λίγο μετά τα μισά της διαδρομής, είχα μια πολύ, πολύ άσχημη φουσκάλα στο πόδι μου. Ακούγεται περίεργο να το λέω, αλλά ο μόνος τρόπος που μπορώ να το πω είναι ότι ένιωσα σαν να έσκασε το πόδι μου».

Η ΜακΚόλγκαν δεν αντιλήφθηκε τι είχε γίνει. «Τι στο καλό είναι αυτό;», σκέφτηκε και πρόσθεσε: «Προφανώς πονούσα πολύ, ενώ το γεγονός ότι συνέβη αρκετά νωρίς, με πανικόβαλε λίγο. ‘Ένιωθα ότι έτρεχα λίγο περίεργα. Δεν μπορούσα να βάλω πίεση στο πόδι μου. ‘Αρχισα να πονάω και σε διαφορετικά σημεία τότε. Δεν ξέρω λοιπόν αν έτρεχα με αστείο τρόπο».

Η ΜακΚόλγκαν επιβάρυνε άλλα σημεία του σώματός της αφού δεν μπορούσε να πατήσει σωστά. Γι’ αυτό άρχισαν να την πονούν τα γόνατά της.

Η ΜακΚόλγκαν υπονόησε ότι μπορεί να υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το παπούτσι της. «Αλλά ήμουν απλώς γεμάτη με αίμα. Δηλαδή, έπρεπε να πάω να δω τον γιατρό μετά τον αγώνα, απλά δεν μπορούσα να πατήσω το πόδι μου. Είναι απλώς απογοητευτικό να τρέχω τον ίδιο χρόνο που έτρεξα πέρυσι, στο ντεμπούτο μου».

