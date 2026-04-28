Σκηνές έντασης σημειώθηκαν σε κυβερνητικό κτήριο στην Τουρκία, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας εισέβαλε στον χώρο και επιτέθηκε με μπαλτά σε δημόσιο υπάλληλο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται η άμεση αντίδραση τριών συναδέλφων του υπαλλήλου, οι οποίοι, χωρίς πανικό, προσέγγισαν τον δράστη και με ήρεμο τρόπο κατάφεραν να τον πείσουν να καθίσει, αποτρέποντας την περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης.

Άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν ο ηλικιωμένος άνδρας έχει συλληφθεί.

Δείτε το βίντεο:

🇹🇷 A man walked into a Turkish government building and attacked an employee with a cleaver.



3 coworkers responded by gently getting him to sit down.



Turkish civil servants are built different.pic.twitter.com/kEbwZdrrIb — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 27, 2026

protothema.gr