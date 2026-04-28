Μέλη της Ιεράς Συνόδου θεωρούν ότι ξεχείλισε το ποτήρι με τον εν αργία Μητροπολίτη Τυχικό και σήμερα αναμένεται να εκδοθεί ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου, εν είδει «κίτρινης κάρτας», με την οποίαν του απευθύνεται προειδοποίηση, πως αν συνεχίσει το ίδιο τροπάρι, θα καθαιρεθεί.

Πλέον, δεν εγείρεται μόνο θέμα ανυπακοής ως προς τη συμμόρφωση του κ. Τυχικού στην απόφαση της Ιεράς Συνόδου για υπογραφή λιβέλου μετανοίας, αλλά και θέμα μη συμμόρφωσης στην απόφαση σχετικά με την αργία του.

Τελευταία πράξη απειθαρχίας αποτέλεσε η εμφάνιση του κ. Τυχικού σε εκκλησία της Πάφου την Κυριακή με άμφια και πετραχήλι με σκοπό να μνημονεύσει, κάτι το οποίο μέλη της Ιεράς Συνόδου θεώρησαν κολάσιμο, υπό την έννοια ότι δεν τηρεί τα προβλεπόμενα για έναν αργό Ιεράρχη.

Μάλιστα, συνοδικοί έχουν πεισθεί ότι ο κ. Τυχικός έσπρωξε τον ιερέα της Εκκλησίας και μνημόνευσε. Βεβαίως, ο κ. Τυχικός απέρριψε τα περί αντιπαράθεσης με τον ιερέα και εξέφρασε τη δική του θέση αλλά, όπως μας υπεδείχθη, είτε έτσι είτε αλλιώς, εμφανίστηκε με άμφια και πετραχήλι κάτι το οποίο συνεπάγεται καθαίρεση. Σε παρατήρησή μας, πως ο εν αργία Μητροπολίτης δικαιούται να πηγαίνει στην εκκλησία και να προσεύχεται, μας υπεδείχθη πως είναι ευπρόσδεκτος, νοουμένου ότι εμφανίζεται με τα ράσα. Αν επιθυμούσε να προσευχηθεί απλώς, όφειλε να εμφανιστεί με τα ράσα και όχι με άμφια και πετραχήλι, ήταν η θέση την οποία εξέφρασε συνοδικός.

Όπως πληροφορείται το «philenews», τουλάχιστον δύο μέλη της Ιεράς Συνόδου έχουν την άποψη, πως επιβάλλεται να καθαιρεθεί αμέσως, θέση την οποίαν φέρονται να στηρίζουν και άλλοι ιεράρχες. Ωστόσο, κρίθηκε ότι αμέσως μετά το Πάσχα και πριν προκηρυχθεί ο θρόνος της Πάφου, θα ήταν καλύτερο να δοθεί στον κ. Τυχικό μια τελευταία ευκαιρία. Πάντως, μέλη της Ιεράς Συνόδου, τα οποία θεωρούν πως ο κ. Τυχικός έπρεπε να καθαιρεθεί «εδώ και τώρα», έβαλαν νερό στο κρασί τους και συμβιβάστηκαν με την έκδοση ανακοινωθέντος, το οποίο μάλλον πρέπει να θεωρηθεί ως τελεσίγραφο προς τον εν αργία Μητροπολίτη.

Το θέμα της καθαίρεσης αναμένεται να τεθεί προς λήψη απόφασης μετά την ανάδειξη νέου Μητροπολίτη Πάφου και νοουμένου ότι θα επαναληφθεί η ίδια συμπεριφορά του κ. Τυχικού ή αν οι εξελίξεις είναι τέτοιες που κατατείνουν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην Εκκλησία ή και στο νέο Μητροπολίτη, ο οποίος πρέπει να αφεθεί απερίσπαστος στο έργο του.

Κάποιοι συνοδικοί θεωρούν, πως όσα συνέβησαν την περασμένη Κυριακή σε εκκλησία της Πάφου, ήταν προαποφασισμένα με σκοπό να προκληθεί αναστάτωση την ημέρα της εκδήλωσης που είχε προγραμματιστεί για στήριξη του κ. Τυχικού.