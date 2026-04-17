Βάζει τέλος μάλλον στην υπόθεση Τυχικού η Ιερά Σύνοδος, η οποία, όπως όλα δείχνουν, δεν έχει καμία πρόθεση να δεχθεί στην Ιεραρχία της Εκκλησίας της Κύπρου τον εν αργία Μητροπολίτη Τυχικό. Μάλιστα, σε περίπτωση που ο εν αργία Μητροπολίτης, παραβεί εκ νέου τη βούληση του Σώματος, η καθαίρεσή του δεν θα αποτελεί απλώς μία επιλογή αλλά τη μοναδική.

Η κόκκινη γραμμή φαίνεται να έχει τραβηχτεί στην υλοποίηση της προειδοποίησης του κ. Τυχικού να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κάτι το οποίο θα θεωρηθεί ενέργεια η οποία εκθέτει την Εκκλησία της Κύπρου διεθνώς και συνιστά ασυγχώρητη ανυπακοή.

Ιεράρχης με τον οποίο επικοινωνήσαμε ανέφερε σχετικά, πως έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια τα οποία μπορούσε να αξιοποιήσει ο εν αργία Μητροπολίτης Τυχικός προς την κατεύθυνση συμμόρφωσης στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου, χωρίς ωστόσο να πράξει οτιδήποτε, οπόταν κάποια στιγμή πρέπει να ληφθούν πιο δραστικά μέτρα.

Σε παρατήρηση ότι ο κ. Τυχικός θεωρεί δικαίωμά του να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ο ίδιος ιεράρχης παρατήρησε, πως μέχρι στιγμής έχει επιδειχθεί ανοχή αλλά αν ο εν αργία Μητροπολίτης υλοποιήσει την πιο πάνω πρόθεσή του, τότε και η Ιερά Σύνοδος δικαιούται να ενεργήσει όπως κρίνει απαραίτητο για να προστατεύσει την Εκκλησία της Κύπρου.

Σε παρατήρηση πως ακόμη και μέχρι πρόσφατα η Ιερά Σύνοδος και ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος ήταν έτοιμοι να δεχθούν τον κ. Τυχικό ως μέλος της ιεραρχίας της Εκκλησίας, ο υπό αναφορά Συνοδικός εξέφρασε τη θέση πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει πλέον. Με άλλα λόγια, ακόμη και αν ο κ. Τυχικός υπογράψει τον λίβελο μετανοίας που του είχε ζητηθεί, δεν θα γίνει δεκτός ως ιεράρχης ούτε και θα του ανατεθούν καθήκοντα, όπως προβλεπόταν στην απόφαση της Ιεράς Συνόδου όταν τον έθεσε σε αργία.

Πέραν αυτού, όπως εξήγησε ο ίδιος Συνοδικός, τυχόν προσφυγή του κ. Τυχικού στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα θεωρηθεί ως κομβικό σημείο για λήψη περαιτέρω μέτρων. Όταν ρωτήθηκε «ποια άλλα μέτρα μπορεί να λάβει η Ιερά Σύνοδος», ανέφερε, πως ύστερα από την έκπτωση και την αργία του κ. Τυχικού, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την καθαίρεση.

Ερωτηθείς αν ισχύει το ίδιο και για προσφυγή του κ. Τυχικού σε κυπριακά δικαστήρια, ο εν λόγω ιεράρχης ανέφερε ότι αν αρχίσει η εξέταση της προσφυγής του στο Ανώτατο Δικαστήριο και παρόλον ότι φαίνεται να υπάρχει ήδη δικαστικό προηγούμενο, τότε ναι, μπορεί να εξεταστεί και η επιβολή της ποινής της καθαίρεσης.

Σημειώνεται, πως ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου εκκρεμεί προσφυγή του κ. Τυχικού κατά της απόφασης της Ιεράς Συνόδου να τον κηρύξει έκπτωτο.

Υπενθυμίζεται, πως σε απόφαση η οποία εξεδόθη στις 9 Σεπτεμβρίου 2024, ύστερα από προσφυγή του καθαιρεθέντος ηγουμένου της Μονής Οσίου Αββακούμ Νεκταρίου, ο οποίος είχε ζητήσει έκδοση απαγορευτικού διατάγματος σχετικά με τους χειρισμούς τη υπόθεσης του Μοναστηριού και την ποινή που επεβλήθη σε αυτόν και σε άλλους μοναχούς, έγινε επίκληση και του Άρθρου 110.1 του Συντάγματος το οποίο προνοεί ότι:

«Η αυτοκέφαλος ελληνική ορθόδοξος Εκκλησία της Κύπρου θα συνεχίσει έχουσα το αποκλειστικόν δικαίωμα ρυθμίσεως και διοικήσεως των εσωτερικών αυτής υποθέσεων και της περιουσίας αυτής συμφώνως τοις Ιεροίς Κανόσι και τω εν ισχύι Καταστατικώ Χάρτη αυτής. Η ελληνική Κοινοτική Συνέλευσις δεν δύναται όπως ενεργεί αντιθέτως προς το ειρημένον δικαίωμα της ελληνικής ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου.»

Ως προς την πρόθεση του κ. Τυχικού να προσφύγει (και) στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αυτή είχε εκφραστεί σε επιστολή του ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2025 προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου στην οποία ανέφερε και τα εξής: «…απευθυνόμενος εις την δικαστικήν εξουσίαν της Κύπρου, και της Ευρώπης αν χρειασθεί, όντας εν ταυτώ πολίτης κράτους-μέλους, διά να καταστεί σεβαστόν το πρώτον κεφάλαιον της Αποφάσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου επί της Εκκλήτου Προσφυγής μου…».

Και σε άλλο σημείο, προειδοποιούσε: «Ως εκ τούτων, Μακαριότατε και Άγιοι Συνοδικοί, μέχρι να καταστεί αμετάκλητος η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου ενώπιον του οποίου προσφεύγω διά την προσβολήν του κύρους της διαδικασίας με την οποίαν κρίθηκα έκπτωτος της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου (αν χρειασθεί δε, και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), οφείλετε να αναβάλετε οιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία εκλογής Μητροπολίτου εις την Ιεράν Μητρόπολη της Πάφου…».

Την επιστολή Τυχικού ακολούθησε η απόφαση της Ιεράς Συνόδου στις 8 Ιανουαρίου 2026 για αργία του μέχρι τότε έκπτωτου Μητροπολίτη Πάφου.

Στην απόφαση γινόταν αναφορά στην άρνηση του κ. Τυχικού να συμμορφωθεί στους όρους τους οποίους έθεσε η Ιερά Σύνοδος η οποία «μελέτησε επίσης τις απαράδεκτες από απόψεως εκκλησιαστικού ήθους κινήσεις του για προσφυγή στα Πολιτικά Δικαστήρια, πράγμα το οποίο καταδικάζεται από τους Ιερούς Κανόνες».

Στην απόφαση επαναλαμβανόταν η απαίτηση της Συνόδου για υποβολή εκ μέρους του κ. Τυχικού της ζητηθείσας ομολογίας πίστεως και απόσυρσης της προσφυγής του ή της πρόθεσής του να προσφύγει σε πολιτικά δικαστήρια.

Ο κ. Τυχικός εκαλείτο επίσης να παύσει να προκαλεί αναστάτωση και σκανδαλισμό του πληρώματος της Εκκλησίας.