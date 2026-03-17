Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Φ», απέρριψε και το δεύτερο έκκλητον του Επισκόπου Τυχικού κατά της απόφασης της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου με την οποία τον έθεσε σε αργία.

Θυμίζουμε ότι ο Επίσκοπος Τυχικός προχώρησε σε νέο έκκλητον ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη, αμφισβητώντας την κρίση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου που τον έθεσε σε αργία, στα τέλη Ιανουαρίου. Σχολιάζοντας τότε την ενέργεια αυτή του κ. Τυχικού ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος είχε αναφέρει ότι εφόσον την πρώτη απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου που επικύρωσε την απόφαση της Ιεράς Συνόδου για την έκπτωση του δεν την αποδέχθηκε και προσπάθησε να την προσβάλει στα πολιτικά δικαστήρια, είναι παράλογο να καταφεύγει εκ νέου ενώπιον του Πατριάρχη.

Ο Κύπρου Γεώργιος είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι πλέον η Ιερά Σύνοδος δεν θα ασχολείται με τις ενέργειες Τυχικού, εκτιμώντας ότι κάποιοι άλλοι που βρίσκονται πίσω του, οδηγούν σε λάθος ενέργειες τον έκπτωτο Μητροπολίτη.