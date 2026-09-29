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Το Κακουργιοδικείο, που συνεδρίασε χθες στην Πάφο, καταδίκασε 56χρονο σε ποινή φυλάκισης 17 ετών για το αδίκημα της κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα.

Η υπόθεση αφορούσε τον εντοπισμό και την κατάσχεση 37 κιλών και 451 γραμμαρίων κάνναβης σε περιοχή της Πάφου.

Μέρος της ποσότητας εντοπίστηκε σε συσκευασία που είχε στην κατοχή του ο 56χρονος, ενώ οι υπόλοιπες συσκευασίες βρίσκονταν σε ντεπόζιτο θαμμένο στο έδαφος.