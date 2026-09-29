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Από το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΣΥ αποχώρησε η πρόεδρος τους κόμματος Αννίτα Δημητρίου.

Σε ανάρτηση του ο συντονιστής του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου στον ΔΗΣΥ, Μιχάλης Ιωαννίδης εξήγησε ότι αυτό έγινε έτσι ώστε να διασφαλιστούν οι δημοκρατικές διαδικασίες του κόμματος.

Αυτούσια η ανάρτηση

Η Αννίτα Δημητρίου μόλις αποχώρησε από το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΣΥ για να αφήσει την συνεδρίαση να συνεχιστεί χωρίς τη συμμετοχή της αφού πρώτα εξήγησε ότι αυτό θεωρεί η ίδια ότι είναι το σωστό να πράξει για να διασφαλίσει ότι οι δημοκρατικές διαδικασίες στο κόμμα θα είναι και θα φαίνονται ανεξάρτητες από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας.