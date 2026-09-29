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Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, μέσω της Ομάδας Δράσης για τα Ζώα, εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τη μακρά καθυστέρηση στην ουσιαστική διερεύνηση και αντιμετώπιση υπόθεσης που αφορά σκύλους οι οποίοι, σύμφωνα με καταγγελίες, διαβιούν σε ταράτσα κατοικίας στην επαρχία Λεμεσού.

Σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν τεθεί ενώπιόν μας, καθώς και με διαθέσιμο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, οι συγκεκριμένοι σκύλοι φέρονται να διατηρούνται στην ταράτσα της κατοικίας εδώ και χρόνια, ήδη από το 2022.

Για την υπόθεση, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας, έχουν υποβληθεί καταγγελίες στην Αστυνομία για τα Ζώα, στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, καθώς και σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Παρά τις καταγγελίες και το μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που διαθέτουμε, οι σκύλοι εξακολουθούν να βρίσκονται στην ταράτσα.

Το διαθέσιμο υλικό προκαλεί σοβαρές ανησυχίες ως προς τις συνθήκες διαβίωσης και την ευημερία των ζώων. Σε φωτογραφικό υλικό εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, συνθήκες ανεπαρκούς καθαριότητας, ενώ στο οπτικοακουστικό υλικό καταγράφονται επανειλημμένα έντονες φωνές και ουρλιαχτά των ζώων.

Η νομοθεσία είναι σαφής

Το άρθρο 5(2)(κ) του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου του 1994 [Ν. 46(Ι)/1994], όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προβλέπει ρητά ότι απαγορεύεται:

«η διατήρηση, η απομόνωση, ο περιορισμός σκύλου ή γάτας σε ταράτσα, μπαλκόνι ή βεράντα».

Το ερώτημα που προκύπτει, επομένως, είναι συγκεκριμένο:

Γιατί, εφόσον επιβεβαιώνονται τα καταγγελλόμενα, μια κατάσταση που εμπίπτει σε ρητή απαγόρευση της νομοθεσίας φέρεται να εξακολουθεί να υφίσταται από το 2022;

Πόσο ακόμη πρέπει να περιμένουν αυτά τα ζώα;

Πόσες ακόμη καταγγελίες απαιτούνται προκειμένου να υπάρξει οριστική αντιμετώπιση της υπόθεσης;

Και, κυρίως, ποια μέτρα έχουν μέχρι σήμερα ληφθεί από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των καταγγελιών και την εφαρμογή της νομοθεσίας;

Διοικητικές δυσκολίες, ζητήματα στελέχωσης ή έλλειψη κατάλληλων χώρων φιλοξενίας δεν μπορούν να οδηγούν σε επ’ αόριστον αναβολή της εφαρμογής της νομοθεσίας.

Όταν υπάρχει καταγγελία για ενδεχόμενη παραβίαση ρητής νομοθετικής διάταξης, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να τη διερευνούν άμεσα και αποτελεσματικά και, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση, να ενεργούν σύμφωνα με τις εξουσίες και τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν καθήκον να διασφαλίζουν την προστασία και την ευημερία των ζώων και, όπου συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την απομάκρυνση ή την ασφαλή προσωρινή φροντίδα τους.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο ζώα που διατηρούνται σε ταράτσες να εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες και έντονα καιρικά φαινόμενα, πέραν του γεγονότος ότι η ίδια η νομοθεσία απαγορεύει ρητά τη διατήρηση, απομόνωση ή τον περιορισμό σκύλου ή γάτας σε τέτοιους χώρους.

Το ζήτημα, συνεπώς, δεν είναι κατά πόσο υπάρχει νομοθεσία. Η νομοθεσία υπάρχει και είναι σαφής. Το ζήτημα είναι κατά πόσο εφαρμόζεται έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ζητά:

• Την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές.

• Την άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας, εφόσον διαπιστωθούν οι καταγγελλόμενες παραβάσεις.

• Τη λήψη όλων των προβλεπόμενων νόμιμων μέτρων για την προστασία των ζώων και, όπου συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, την απομάκρυνσή τους από την ταράτσα.

• Την εξασφάλιση ασφαλούς και κατάλληλου χώρου προσωρινής φροντίδας, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο, με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία και την ευημερία των ζώων.

• Την ουσιαστική διερεύνηση των προηγούμενων καταγγελιών και ενημέρωση ως προς τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Η νομοθεσία για την προστασία και την ευημερία των ζώων δεν μπορεί να παραμένει μόνο στα χαρτιά.

Οι νόμοι θεσπίζονται για να εφαρμόζονται.

Και όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ζώα ενδέχεται να διαβιούν υπό συνθήκες που παραβιάζουν τη νομοθεσία ή θέτουν σε κίνδυνο την ευημερία τους, η διερεύνηση και η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων δεν μπορούν να μετατίθενται επ’ αόριστον.

Η υπόθεση θα τεθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και η Ομάδα Δράσης για τα Ζώα θα αποστείλουν επιστολές, συνοδευόμενες από το διαθέσιμο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό και άλλα σχετικά τεκμήρια, προς τις αρμόδιες κρατικές αρχές, ζητώντας την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης και την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Η κατάσταση, σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν τεθεί ενώπιόν μας, δεν είναι πρόσφατη. Φέρεται να έχει καταγγελθεί και να συνεχίζεται εδώ και χρόνια.

Εάν τα καταγγελλόμενα επιβεβαιωθούν, τίθεται εύλογα το ερώτημα γιατί η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία παρέμβαση δεν πραγματοποιήθηκε νωρίτερα.

Δεν θα πρέπει να χρειαστούν άλλα χρόνια, νέες καταγγελίες ή η επιδείνωση της κατάστασης για να υπάρξει αποτελεσματική παρέμβαση.

Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να διερευνήσουν την υπόθεση άμεσα και, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση, να εφαρμόσουν πλήρως τη νομοθεσία.

Βίντεο στα οποία ακούγονται τα ουρλιαχτά των σκύλων: