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Με μια κλωτσιά απέδρασε την περασμένη Παρασκευή από τα αστυνομικά κρατητήρια στη Λακατάμια, ο 19χρονος Σύρος, ο οποίος επανασυνελήφθη προχθές. Πράξη που αποδίδεται στην ελαττωματική κατασκευή για τη φύλαξη παραθύρου.

Ως φαίνεται, ο δραπέτης με ένα απλό σπρώξιμο με το πόδι του παραβίασε το συρμάτινο πλέγμα του παραθύρου, το οποίο όπως αποδείχτηκε δεν είχε στερεωθεί με τον σωστό τρόπο. Η σιδεροκατασκευή έγινε προς αντικατάσταση των υαλότουβλων που υπήρχαν προηγουμένως και είχε παραβιάσει τον Ιανουάριο του 2024 άλλος 28χρονος κρατούμενος, με αποτέλεσμα να αποδράσει. Μετά την απόδραση εκείνη, το Γραφείο Πρόληψης της Αστυνομίας είχε προβεί σε μελέτη, έγινε εισήγηση για αντικατάσταση των υαλότουβλων, αλλά όπως αποδείχτηκε, η λύση που επιλέγηκε δεν ήταν και η καλύτερη. Η σιδερένια πλεχτή κατασκευή δεν στερεώθηκε, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, όπως έπρεπε στον τοίχο και γι’ αυτό και υποχώρησε με την άσκηση πίεσης.

Στα συγκεκριμένα κρατητήρια υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα με την υπερφόρτωση από κρατούμενους, αφού έχουν κηρυχθεί ως φυλακές και κρατούνται δεκάδες υπόδικοι και κατάδικοι που θα έπρεπε να βρίσκονται στις Κεντρικές Φυλακές. Λόγω του υπερπληθυσμού, ο υπεύθυνος του σταθμού απέστελλε συνεχώς προειδοποιητικές επιστολές για τους κινδύνους που ελλοχεύουν αλλά και τη στέρηση ελευθεριών από κρατούμενους λόγω έλλειψης χώρων. Τα κρατητήρια είναι χωρητικότητας 40 ατόμων και σήμερα έχουν 80.

Όπως αποκάλυψε ο «Φ» τον περασμένο μήνα, σε σημείωμά του στο ημερολόγιο του σταθμού, ο υπεύθυνος των κρατητηρίων σημείωνε ότι ο αριθμός των υπεράριθμων κρατουμένων υπερέβαίνε το 110% της χωρητικότητάς τους. «Η κατάσταση έχει επανειλημμένα μεταφερθεί και τονιστεί σε όλα τα επίπεδα, ότι με το υφιστάμενο προσωπικό και τη δημιουργηθείσα κατάσταση, μεγιστοποιούνται και συντηρούνται θέματα ασφάλειας για το προσωπικό, τους κρατούμενους και τα κρατητήρια. Η δε ευρυθμία των κρατητηρίων δεν διασφαλίζεται πλέον. Πέραν των πιο πάνω, δεν μπορούν να διασφαλιστούν στο ακέραιο τα ανθρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων. Ο υπεύθυνος των κρατητηρίων επισημαίνει, επίσης, στη σημείωσή του εκ νέου την αναγκαιότητα για επικαιροποίηση του σχεδίου πυρασφάλειας και εκκένωσης, καθώς και τις αναβαθμίσεις των μέτρων ασφαλείας που έχουν επανειλημμένα ζητηθεί και εκκρεμούν εδώ και καιρό. «Εν κατακλείδι, οι εισηγήσεις της αρμοδίως εκπονηθείσας έκθεσης για την ασφάλεια των κρατητηρίων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των κρατουμένων του 2024 δεν εφαρμόζονται και καταστρατηγούνται. Επισημαίνεται ότι τα πιο πάνω τίθενται σχεδόν καθημερινά γραπτώς και προφορικά χωρίς να υπάρχει και χωρίς να διαφαίνεται καμιά βελτίωση», σημείωνε.

Κληθείς από τον «Φ» να σχολιάσει την κατάσταση ο πρόεδρος του κλάδου αστυνομικών της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, Νίκος Λοϊζίδης, ανέφερε ότι η κατάσταση επιδεινώνεται γιατί γίνονται συνεχώς συλλήψεις, ο υπερπληθυσμός στα αστυνομικά κελιά αγγίζει το 200% και το 70 – 80% είναι υπόδικοι-κατάδικοι. Ο κ. Λοϊζίδης τόνισε την ανάγκη όπως τοποθετηθούν αισθητήρες, τόσο στην περίφραξη, όσο και στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, καθώς και κάμερες, ενώ τόνισε πως πρέπει να επιλυθεί το πρόβλημα με την υποστήριξη, αφού από τη λήψη μιας απόφασης μέχρι την υλοποίησή της υπάρχει πρόβλημα.

Σημειώνεται ότι λόγω των προβλημάτων υπερπληθυσμού που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος σταθμός και τα οποία επανειλημμένα οι υπεύθυνοι επεσήμαναν, αλλά και του τρόπου τοποθέτησης των προστατευτικών στα παράθυρα, δεν έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα μέλη της Αστυνομίας με απόφαση του αρχηγού, γεγονός που χαιρετίζεται από τις συντεχνίες του προσωπικού.

Η Αστυνομία για την υπόθεση της απόδρασης έχει συλλάβει και τον 45χρονο θείο του δραπέτη.