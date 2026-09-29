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Η 87χρονη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ θα επιστρέψει στο διαμέρισμά της στη Μαδρίτη, η έξωσή της από το οποίο είχε προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις και έντονες αντιδράσεις στην Ισπανία. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή της στο σπίτι όπου διέμενε.

Η δικηγόρος της ηλικιωμένης, Μπεατρίθ Ντούρο, δήλωσε ότι εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία υπογραφής της συμφωνίας, η επιστροφή της 87χρονης στο διαμέρισμα θα αποτελέσει «την καλύτερη και πιο χαρμόσυνη λύση για όλον τον κόσμο».

Η ίδια πρόσθεσε ότι η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να έχει ευρύτερη σημασία, καθώς «θα μπορούσε να συμβάλλει ώστε να αλλάξει το μοντέλο σε ό,τι αφορά τη στέγαση γενικότερα».

Η συμφωνία επετεύχθη τη Δευτέρα, μετά από περισσότερες από τέσσερις ώρες διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην εταιρεία που έχει την ιδιοκτησία του ακινήτου, τους εκπροσώπους της Μαρικάρμεν, τη δικηγόρο της, μέλη της οικογένειάς της και τη δημοτική εταιρεία στέγασης της Μαδρίτης EMVS Madrid, η οποία ανέλαβε ρόλο διαμεσολαβητή.

Η εταιρεία Urbagestión, ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος, συμφώνησε να επιτρέψει στην 87χρονη να επιστρέψει στην κατοικία της στο προάστιο Ρετίρο της ισπανικής πρωτεύουσας, αυτή τη φορά με νέα σύμβαση μίσθωσης. Οι ακριβείς όροι της συμφωνίας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστοί και απομένει η τελική αποδοχή τους από την ίδια τη Μαρικάρμεν.

Η έξωση που προκάλεσε κύμα διαμαρτυριών

Η ηλικιωμένη γυναίκα είχε απομακρυνθεί από το σπίτι όπου έμενε για σχεδόν επτά δεκαετίες και στη συνέχεια είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Η υπόθεσή της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ισπανία, με χιλιάδες πολίτες να συμμετέχουν σε διαδηλώσεις στη Μαδρίτη.

Από το βράδυ του Σαββάτου, αρκετοί πολίτες είχαν δημιουργήσει έναν «καταυλισμό συμπαράστασης» στην Πουέρτα ντελ Σολ, στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας, όχι μόνο για να εκφράσουν τη στήριξή τους στη 87χρονη, αλλά και για να ζητήσουν αλλαγές στη στεγαστική πολιτική της χώρας, εν μέσω της αυξανόμενης κρίσης κατοικίας.

Στις κινητοποιήσεις συμμετείχε και η Ένωση Ενοικιαστών, η οποία είχε ζητήσει να είναι παρούσα στις διαπραγματεύσεις και τόνισε ότι η υπόθεση «ξεπερνά» την προσωπική περίπτωση της Μαρικάρμεν, προαναγγέλλοντας ότι οι κινητοποιήσεις στην Πουέρτα ντελ Σολ θα συνεχιστούν.

Η πρόταση για το δημοτικό πρόγραμμα στέγασης

Η πίεση από την κοινωνία και τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης είχε οδηγήσει την Urbagestión, την περασμένη Παρασκευή, να προτείνει ως επείγουσα λύση τη μεταβίβαση –και όχι την πώληση– του ακινήτου στη δημοτική εταιρεία EMVS, ώστε η Μαρικάρμεν να μπορούσε να συνεχίσει να μένει εκεί με προσιτό ενοίκιο μέσω του προγράμματος Reviva.

Ωστόσο, η δημοτική εταιρεία απέρριψε την πρόταση, καθώς το συγκεκριμένο ακίνητο δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα.

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις των προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας του δήμου είναι το ακίνητο να μην έχει οικονομικά βάρη. Στην περίπτωση αυτή, όμως, το διαμέρισμα βαρύνεται με στεγαστικό δάνειο, γεγονός που, σύμφωνα με εκπρόσωπο της EMVS, δεν επέτρεπε την ένταξή του.

Η Urbagestión ανέφερε επίσης ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει στην αποπληρωμή του δανείου «ούτε οικονομικά ούτε σε επίπεδο κτηματολογικής καταχώρισης» τη δεδομένη στιγμή.

Παράλληλα, το πρόγραμμα Reviva λειτουργεί μέσω συστήματος κατανομής κατοικιών, με προκαθορισμένη σειρά προτεραιότητας και ήδη υπάρχουσα λίστα αναμονής για όσους αναζητούν προσιτή κατοικία.

Το ιστορικό της διαμάχης για το διαμέρισμα

Μετά την απόρριψη της πρότασης, ο δήμος της Μαδρίτης ανέλαβε να μεσολαβήσει ανάμεσα στην εταιρεία και την πλευρά της ηλικιωμένης, γεγονός που οδήγησε στη συνάντηση της Δευτέρας στα γραφεία της EMVS στην περιοχή Αργκανθουέλα.

Η συμφωνία για τη νέα μίσθωση επιτεύχθηκε μέσω της Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης Ενοικιάσεων, ενός δημοτικού προγράμματος που παρέχει εγγυήσεις τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στους ενοικιαστές.

Μεταξύ των παροχών προς τους ιδιοκτήτες περιλαμβάνονται η δωρεάν ασφάλιση έναντι μη καταβολής ενοικίων και η ασφάλιση κατοικίας, ενώ για τους ενοικιαστές προβλέπεται ότι το κόστος στέγασης δεν θα ξεπερνά το 40% του καθαρού εισοδήματός τους.

Η Urbagestión είχε αγοράσει το διαμέρισμα στο Ρετίρο το 2018, σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή για τα δεδομένα της περιοχής, ακριβώς επειδή σε αυτό κατοικούσε ήδη η Μαρικάρμεν.

Η 87χρονη λαμβάνει σύνταξη περίπου 1.400 ευρώ τον μήνα και, όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποί της, δεν είχε ποτέ καθυστερήσει την καταβολή του ενοικίου και των λογαριασμών της, οι οποίοι συνολικά ανέρχονταν περίπου στα 500 ευρώ μηνιαίως.

Το ενοίκιο βασιζόταν στο παλαιό καθεστώς μίσθωσης, γνωστό στην Ισπανία ως «renta antigua».

Το 2020 η εταιρεία την ενημέρωσε ότι θα έπρεπε να εγκαταλείψει το διαμέρισμα, υποστηρίζοντας ότι το συμβόλαιο είχε ήδη μεταβιβαστεί δύο φορές. Έκτοτε, σύμφωνα με την πλευρά της ηλικιωμένης, δεν είχε αποδεχθεί καμία από τις προτάσεις που είχαν κατατεθεί –από κυβερνητικούς φορείς, ιδιώτες και ανθρώπους του πολιτισμού– είτε για κάλυψη της διαφοράς του ενοικίου είτε για αγορά του ακινήτου.

Η εταιρεία ζητούσε ενοίκιο 1.600 ευρώ τον μήνα, ενώ η δικηγόρος της Μαρικάρμεν είχε δηλώσει πριν από τη συνάντηση ότι ήταν η πρώτη φορά μέσα σε έξι χρόνια που «ο ιδιοκτήτης κάθισε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ήταν διατεθειμένος να συζητήσει».

protothema.gr