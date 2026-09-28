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Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα παρέμειναν στην καρδιά της Μαδρίτης διαδηλωτές που ζητούν μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, διατηρώντας τον «καταυλισμό διαμαρτυρίας» που έχει στηθεί στο κέντρο της πόλης και εντείνοντας την πίεση προς τις αρχές.

Στην πλατεία Πουέρτα δελ Σολ, μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Μαδρίτης, έχουν στηθεί περίπου 100 σκηνές.

«Θα παραμείνουμε εδώ για όσο χρειάζεται», δήλωσε ο Αλμπέρτο Μασίας, εκπρόσωπος του Συνδικάτου για τη Στέγαση Carabanchel, μία από τις οργανώσεις που βρίσκεται πίσω από τον καταυλισμό διαμαρτυρίας.

Así se encuentra ahora mismo la Puerta del Sol completamente llena con la acampada por la vivienda digna. pic.twitter.com/TwpviEG7Uf — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 27, 2026

«Είμαστε όλοι η Μαρικάρμεν», «Ούτε μία ακόμη Μαρικάρμεν» γράφουν τα συνθήματα στα πανό που έχουν τοποθετηθεί στην Πουέρτα δελ Σολ, επίκεντρο της διαμαρτυρίας των Αγανακτισμένων κατά της λιτότητας και της διαφθοράς το 2011, μια αναφορά στην 87χρονη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ στην οποία έγινε έξωση από το διαμέρισμα όπου ζούσε επί σχεδόν 70 χρόνια.

Την Τετάρτη, τα πλάνα με την απομάκρυνσή της πάνω σε φορείο, αφού η αστυνομία έσπασε την πόρτα του σπιτιού της, συγκλόνισαν τον κόσμο και επανέφεραν στο προσκήνιο τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία, καθώς πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές του 2027.

Ήδη ο Σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δεσμεύθηκε να ανακοινώσει αύριο, Τρίτη, ένα νομοσχέδιο για τη στέγαση που θα περιλαμβάνει μέτρα για την αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων και περιορισμούς στις εξώσεις.

🔴 El mensaje de Maricarmen desde el hospital a las personas que acampan en la Puerta del Sol: "Luchad, defended lo que es vuestro"



Lee la última hora aquí 🔗 https://t.co/rpLGAvvKhM pic.twitter.com/EGwVHHbPXL — EL PAÍS (@el_pais) September 27, 2026

Υποστήριξη από τον Αλμοδόβαρ

Χθες στο πλευρό των διαδηλωτών βρέθηκε ο Ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ. «Η ισπανική κοινωνία δεν μπορεί να ανεχθεί αυτό το πρόβλημα για ούτε μια ακόμη ημέρα. Οι πολιτικοί υπεύθυνοι πρέπει να το λύσουν επειδή αυτοί μας κυβερνούν», δήλωσε μιλώντας στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό RTVE.

‘Ενας από τους οργανωτές του κινήματος φώναξε από τα μεγάφωνα: «Θα δώσουμε ζωή σε αυτό (σ.σ. τον καταυλισμό) (…) προκειμένου η κατοικία να πάψει να είναι ένα εμπορικό προϊόν και να γίνει αγαθό πρώτης ανάγκης».

«Δεν μπορούμε άλλο. Είτε το σύστημα ενοικίασης θα καταρρεύσει, είτε θα πέσει η κυβέρνηση», έγραψε στο Χ η Ένωση Ισπανών Ενοικιαστών, το οποίο έχει καλέσει τους πολίτες να συμμετάσχουν στον καταυλισμό, ο οποίος στήθηκε «αυθόρμητα» έπειτα από μια διαδήλωση στην οποία πήραν μέρος δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι το Σάββατο.

#Canal24Horas | Sigue la concentración por la vivienda en la Puerta del Sol, donde cada vez, va llegando más gente



💬 Cristina Vázquez ha estado con Pedro Almodóvar pic.twitter.com/FYiG7vrYlL — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 27, 2026

Οι τοπικές αρχές της Μαδρίτης, υπό την ηγεσία του Λαϊκού Κόμματος, ζήτησαν χθες, Κυριακή, να αποκατασταθεί η τάξη στην πλατεία Πουέρτα δελ Σολ, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αδράνεια, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Αμπασκάλ, που έχει αναχθεί σε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, έχει καλέσει τους Ισπανούς να ενταχθούν στη μάχη με βιντεοσκοπημένο μήνυμά της το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα πριν τη διαδήλωση του Σαββάτου.

Ο Σάντσεθ της απάντησε χθες: «Χθες η Μαρικάρμεν έφτιαξε ένα βίντεο και ζήτησε από την ισπανική κυβέρνηση και από εμένα προσωπικά να παρουσιάσουμε την επόμενη Τρίτη βασιλικό διάταγμα προκειμένου να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο θέμα της στέγασης, που βιώνουν πολλές ευάλωτες ομάδες, ηλικιωμένοι άνθρωποι, αλλά και εκατομμύρια και εκατομμύρια Ισπανοί και Ισπανίδες».

«Μαρικάρμεν, έχω ένα μήνυμα για εσένα. Η κυβέρνηση εργάζεται άοκνα για να παρουσιάσει την επόμενη Τρίτη ένα βασιλικό διάταγμα για τη στέγαση. Και ζητώ από τις κοινοβουλευτικές ομάδες να καταβάλουν μία τελευταία προσπάθεια για να επικυρωθεί από το κοινοβούλιο», πρόσθεσε ο Σάντσεθ.

Maricarmen, tengo un mensaje para ti.



El Gobierno está trabajando contra reloj para llevar el próximo martes al Consejo de Ministros el Real Decreto Ley sobre Vivienda.



Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento.… pic.twitter.com/EuHCibJCqf — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 27, 2026

Διπλασιασμός των ενοικίων

Η Αμπασκάλ αναγκάστηκε να φύγει από το διαμέρισμα όπου ζούσε αφού μια εταιρεία αγόρασε το ακίνητο και αύξησε το ενοίκιό της κατά 275%, με αποτέλεσμα να φτάσει τα 2.650 ευρώ, σύμφωνα με την Ένωση Ισπανών Ενοικιαστών.

Το περιστατικό αυτό επανέφερε στο προσκήνιο με σκληρό τρόπο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί στην Ισπανία να βρουν προσιτά ακίνητα, με πολλούς να κατηγορούν τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις κατοικιών—όπως το Airbnb— και τα funds ότι ωθούν τις τιμές προς τα πάνω και μειώνουν την προσφορά.

Μέσα σε μια δεκαετία η μέση τιμή του τετραγωνικού, στα σπίτια προς ενοικίαση, σχεδόν διπλασιάστηκε φτάνοντας τα 15,1 ευρώ τον Αύγουστο, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο σε θέματα κτηματαγοράς ιστότοπο Idealista. Για αγορά, η μέση τιμή ανά τετραγωνικό ανέρχεται στα 2.355 ευρώ, αύξηση άνω του 50% μέσα σε δέκα χρόνια.

Εξάλλου, συγκεκριμένα η Μαδρίτη βρίσκεται στην πρώτη θέση για το 2025 και το 2026 στην παγκόσμια λίστα του δικτύου Barnes με τις πόλεις που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση για ακίνητα πολυτελείας. Την ίδια ώρα η ισπανική πρωτεύουσα διαθέτει τόσο περιορισμένο αριθμό κοινωνικών κατοικιών, ώστε ορισμένα διαμερίσματα αυτού του είδους διατίθενται μέσω κλήρωσης.

🥲 Hundreds of Madrid residents rallied behind an 87-year-old pensioner who was evicted from her home



Maricarmen Abascal was given just 30 minutes to gather her essential belongings. She was carried out of the building on a medical stretcher and taken away in an ambulance, while… pic.twitter.com/ztP0oVXNxz — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2026

protothema.gr